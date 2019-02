Roma | con il Frosinone il rischio del grande tranello

Di Maio incontra l’ambasciatore francese a Roma : Disgelo tra Francia e Italia. L'ambasciatore francese in Italia Christian Masset ha incontrato oggi a Roma il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il caso diplomatico aperto sull’asse Roma-Parigi proprio dal capo politico del M5s.Masset, fanno sapere da Palazzo Farnese (sede delle rappresentanza diplomatica): "Ha ricordato la volontà della Francia di lavorare con l'Italia su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di ...

Due istituti scolastici di Roma trionfano nel video contest europeo 'Mai Più' : L'offerta formativa presentata, che prevede la suddivisione in 6 aree tematiche , Ambiente e Scienza, Arte e Cultura, Diritti, Intercultura e Pace, Stili di Vita, Storia e Memoria, , comprende ...

Appello ai Presidenti delle Conferenze Episcopali mondiali riuniti a Roma per mettere all'ordine del giorno il tema del celibato preti e ... : "I vari movimenti di preti sposati del mondo trovino il modo di mettersi in contatto e produrre una lettera comune ai Presidenti di tutte le Conferenze Episcopali mondiali chiedendo che il tema sia ...

Il Premier Giuseppe Conte : “sono tifoso della Roma ma non gufo Lazio” : Inaugurazione della nuova sede della As Roma, visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tifoso Romanista ha abbracciato Totti, Bruno Conti ed altri dirigenti. “Chi è più forte in Europa, la Roma o l’Italia?”, gli ha chiesto un cronista. “Sono entrambe fortissime”, ha risposto. “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra ...

Conte : "Tifo Roma ma non gufo altri" : "Sono un grande tifoso della Roma, ma sono un tifoso anomalo, quando la Lazio gioca bene non sono quello che gufa. Tifo per le vittorie della squadra e quando si gioca all'estero si tifa per tutte le ...

Prove di disgelo con Parigi. Di Maio incontra l'ambasciatore francese Masset rientrato a Roma : Una stretta di mano a favore di cronisti e telecamere, foto l'uno di fronte all'altro intenti a parlare. L'incontro tra Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, tornato a Roma a Palazzo Farnese, segna l'inizio del disgelo tra il governo italiano e la Francia in un momento in cui i rapporti sono più che mai deteriorati. Non succedeva infatti dalla Seconda guerra mondiale che l'ambasciatore francese venisse ...

Roma - Totti 'inaugura' la nuova sede : 'È giusto chiamarla casa'. Presenti il premier Conte e la sindaca Raggi : Si è svolta a via Tolstoj l'inaugurazione della nuova sede della Roma dove saranno collocati tutti gli uffici del club tranne quello sportivo che resterà al Fulvio Bernardini di Trigoria . Oltre allo ...

Giuseppe Conte : 'La Roma e l'Italia fortissime in Europa' : Sorpresa per la Roma. Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione della nuova sede della As Roma. Il premier, dichiarato tifoso Romanista, ha abbracciato Totti, Bruno Conti ...

Frosinone-Roma conferenza Di Francesco : “Zaniolo potrebbe riposare” : Frosinone-Roma conferenza DI Francesco – Sfida agli antipodi della classifica di Serie A quella tra Frosinone e Roma, con l’allenatore dei giallorossi mai sconfitto dai ciociari e che ha sempre vinto contro il collega avversario, anche quando erano entrambi ancora giocatori. La 25° giornata di Serie A vedrà sabato 23 febbraio il Frosinone guidato da Marco Baroni e in […] L'articolo Frosinone-Roma conferenza Di Francesco: ...

Roma - ferisce con un taglierino un 11enne rom accusandolo di furto : “Voglio ammazzare gli zingari. Mi hanno rotto” : Ha urlato “vi ammazzo tutti“, denunciando di essere stato derubato. Poi ha aggredito un ragazzino rom di 11 anni con un taglierino, colpendolo alla testa, accusandolo di essere il ladro. Il fatto è successo ieri a Roma, poco dopo le 13, alla stazione Termini. Protagonista un 29enne Romano, impiegato tecnico alla Rai, che è stato subito arrestato dalla polizia per lesioni aggravate. L’11enne, invece, è stato portato ...

Ultimo : Antonello Venditti a sorpresa nel video di 'Fateme cantà' - poi un duetto al concerto di Roma : ... Antonello Venditti ha annunciato che Ultimo sarà suo ospite in occasione di "Venditti and friends", i due concerti speciali che l'8 e 9 marzo lo vedranno esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma ...

Vittorio Cecchi Gori e la confessione politica : 'Roma ladrona - con la Lega è andata : 'C'era Maroni...' : È stato senatore per due legislature, quindi di politica se ne intende, giusto? 'Me ne intendo così bene che avrei fatto meglio a non farla'. Neanche con la Lega? 'Mi sono presentato con la Lega ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series della greco-Romana in Ungheria. Le donne fanno tappa in Germania : Fine settimana denso di impegni per la Lotta italiana: gli azzurri della greco-romana saranno impegnati a Gyor, in Ungheria, nelle Ranking Series, che mettono in palio punti pesanti per la classifica mondiale. Saranno sette gli azzurri impegnati, tra i quali spiccano i nomi di Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, e di Daigoro Timoncini, il quale tenta la qualifica alla quarta edizione dei Giochi ...

Bambino rom ferito con taglierino/ Roma - "Voglio ammazzare gli zingari - hanno rotto!" : Roma, Bambino rom è stato ferito con taglierino nella stazione Termini. Il 29enne che lo ha aggredito: "Voglio ammazzare gli zingari, hanno rotto!"