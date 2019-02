Mafia - chi è il capo di Cosa Nostra (e non è Messina Denaro) : Il superlatitante non è mai stato al vertice della Mafia siciliana, ma controlla solo il Trapanese. E oggi gli investigatori credono che non ci sia un padrino supremo. Perché lo Stato impedisce alle famiglie palermitane di riorganizzarsi

Mafia - imprenditori vicini ai clan : 3 arresti nella cerchia di Messina Denaro : Finanziavano con le estorsioni la famiglia del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. I carabinieri di Trapani hanno arrestato tre imprenditori e sequestrati beni per 5 milioni di euro. nella ...

Scommesse e giochi on line per finanziare la Mafia : 3 arresti : Roma, 22 feb., askanews, - In esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Dda della Procura di Palermo, i carabinieri del Comando provinciale di Trapani, di Mazara del Vallo e del Ros con un'...

Scommesse e giochi on line per finanziare la Mafia : 3 arresti : ... di Castelvetrano, gestore di un centro Scommesse a Campobello di Mazara,.Nel corso delle indagini i carabinieri hanno monitorato la rapidissima ascesa imprenditoriale di Luppino nel mondo delle ...

Mafia : affari e giochi online all'ombra di Messina Denaro - 3 fermi : Operazione 'Mafiabet'. Tre fermi e un sequestro beni per circa 5 milioni di euro eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, della Compagnia di Mazara del Vallo e del Ros. Il fermo di ...

Mafia : pentito - per Nicchi non erano estorsioni ma aiuti a parenti detenuti : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Il boss Gianni Nicchi nel corso di una riunione tra affiliati di Cosa nostra a Borgo Vecchio, parlando delle estorsioni alla catena di negozi Bagagli di Palermo, "disse di considerare i pagamenti non come un’estorsione, bensì come un doveroso contributo di solidarietà

Mafia - allarme della Dia : "Rischio di atti di violenza cruenti". Alcuni mandamenti non volevano la Cupola : La relazione al Parlamento sulla lotta ai clan. "Messina Denaro leader di Trapani, la sua è assenza operativa"

La boxe fuori dai Giochi? Sfida tra Mafia e miliardari kazaki. Così rischia l'addio a Tokyo 2020 : Insomma, uzbecko-russi contro kazaki, miliardari contro miliardari, Europa contro resto del mondo e uno sport mai Così alla deriva dopo 300 anni di nobile e gloriosa esistenza.

Tonnellate di marijuana dall'Albania al Salento - schiaffo dell'AntiMafia al narcotraffico : 27 arresti : Una vasta operazione contro quattro distinti gruppi criminali italoalbanesi responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con arresti in Italia e in Albania

Mafia Capitale - chiesti 5 anni per Alemanno : Condannare Gianni Alemanno a 5 anni: è la richiesta fatta dal pm Luca Tescaroli nell'ambito del filone del processo di Mafia Capitale che vede imputato l'ex sindaco di Roma per corruzione e ...

Mafia Capitale - pm chiede cinque anni per Alemanno : 'Era il riferimento politico dell'organizzazione' : Condannare Gianni Alemanno a cinque anni di carcere . È la richiesta del pm Luca Tescaroli al temine della requisitoria, durata sei ore, nel processo all'ex sindaco di Roma nato dall'inchiesta sul ...

Mafia capitale - chiesta condanna a cinque anni per Alemanno : Secondo l'accusa l'ex sindaco era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione" del Mondo di Mezzo

"Gianni Alemanno era l'uomo politico di riferimento di Mafia Capitale" - procura chiede condanna a cinque anni : La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Pesantissima l'accusa: secondo i magistrati Alemanno era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 -12 giugno 2013 (e ...

Mafia - a Bari retata contro i clan : droga - armi e ricettazioni. Inchiesta dopo gli omicidi a Japigia : A Bari vasta operazione della polizia di Stato nei quartieri Japigia, San Paolo, Libertà e Madonnella. Dalle prime ore dell'alba, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari stanno ...