Lorenzo e Claudia dopo la scelta | la prima foto di coppia fa impazzire i fan

U&D speciale - Lorenzo sceglie Claudia e Giulia sbotta : 'Non hai le p....' : Ieri 22 febbraio è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e donne: il nuovo capitolo era incentrato sulla scelta di Lorenzo Riccardi, chiamato a prendere la sua decisione tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia. Come abbiamo visto, la scelta è ricaduta sulla Dionigi, lasciando, come auspicabile, l'amaro in bocca nella 'Non scelta' Giulia, la quale si è lasciata andare ad uno sfogo che esprime tutta la propria delusione e ...

Uomini e donne la scelta - Lorenzo Riccardi sceglie Claudia Dionigi ma lei... Umiliazione al castello : Colpo di scena a Uomini e donne versione serale. Il tronista Lorenzo Riccardi sceglie Claudia Dionigi, ma lei non arriva. Panico al castello, la location da mille e una notte de La scelta, versione serale del programma cult di Maria De Filippi su Canale 5. Dopo un lungo tira e molla con l'altra cort

UeD - Lorenzo sceglie Claudia : Giulia raggiunge la telecamera e sbotta : Dopo mesi di corteggiamento, la bella torinese resta single: "Il suo cuore non grida Claudia, grida businness!"

LA SCELTA DI Lorenzo RICCARDI È CLAUDIA/ Video : 'di te amo che...' - Uomini e donne - : Uomini e donne la SCELTA, LORENZO RICCARDI sceglie CLAUDIA Dionigi a cui dichiara tutti i suoi sentimenti: 'di te amo che...', il Video.

Lorenzo e Claudia dopo la scelta a U&D - dichiarazione d'amore di lei : 'Ora voglio viverti' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa puntata di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Lorenzo Riccardi, attesissima dal pubblico che in questi mesi ha avuto modo di seguire le avventure del 'cobra' nella trasmissione di Maria De Filippi. Una scelta che ha portato Lorenzo a coronare il suo sogno d'amore con la bella Claudia che, nonostante le varie vicissitudini e il percorso decisamente ricco di colpi di ...

U&D Lorenzo sceglie Claudia - le promesse post-scelta : 'Fidati di me - ti rispetterò sempre' : La scelta di Lorenzo Riccardi è stata trasmessa ieri sera, venerdì 22 febbraio, nel corso del secondo appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne". Il giovanissimo tronista milanese ha scelto Claudia Dionigi, che a sua volta si è dichiarata al ragazzo. Lorenzo e Claudia, dunque, sono la nuova coppia del trono classico di Uomini e Donne che ha emozionato e sorpreso gran parte del pubblico. Erano molti, infatti, coloro i quali pensavano che ...

Uomini e donne - resoconto puntata dedicata a Lorenzo : Claudia ha risposto di sì : Come in una romantica fiaba, anche la scelta di Lorenzo Riccardi ha avuto il suo lieto fine nella puntata serale di Uomini e donne trasmessa ieri 22 febbraio. Non è stato un percorso facile quello che ha accompagnato il tronista verso la scelta di Claudia Dionigi. Nel corso del weekend in villa, infatti, sono stati numerosi gli screzi con lei, apparsa visibilmente delusa per l'atteggiamento avuto da Lorenzo con l'altra ragazza presente nella ...

Uomini e Donne La Scelta : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi Un’Amore Emozionante! : Uomini e Donne La Scelta: Lorenzo Riccardi nella villa ha baciato ed ha trascorso del tempo sia con Giulia che con Claudia. La Dionigi però ad un certo punto ha abbandonato la villa per poi ritornare. Al castello il tronista sceglie Claudia! Uomini e Donne La Scelta: Lorenzo Riccardi nonostante il tempo trascorso con le due pretendenti, appare sempre più confuso. Ma la reazione della pretendente bionda, gli ha fatto capire qualcosa in ...

Uomini e Donne scelta - Claudia a Lorenzo : “Dovrei dirti di no - ma…” : Lorenzo Riccardi sceglie Claudia: la nuova coppia nata a Uomini e Donne Dopo tantissimi mesi finalmente Lorenzo ha scelto Claudia Dionigi. Difatti il ragazzo, dopo il weekend passato nella villa con Giulia e Claudia, ha dichiarato di avere finalmente le idee chiarissime. E una volta arrivato in villa ha annunciato a tutti di voler iniziare una storia d’amore con Claudia, la quale ha risposto si. Tuttavia quest’ultima, prima di ...

Uomini e Donne - La scelta : Lorenzo Riccardi sceglie Claudia Dionigi (VIDEO) : Dopo un lungo trono iniziato lo scorso metà settembre con la partenza dell'edizione 2018/19 di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è giunto alla sua decisione finale. Durante lo speciale di Uomini e Donne - La scelta, il tronista Milanese ha potuto trascorrere in un grande castello gli ultimi due giorni per poter capire chi fra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi sarà la donna giusta per lui.Dopo aver detto 'no' a Giulia davanti ai suoi affetti, ...