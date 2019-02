C' è un circolo pedopornografico su YouTube

agi

(Di sabato 23 febbraio 2019) Questa storia inizia il 17 febbraio. Il blogger Matt Watson pubblica un video in cui dimostra, passo passo, come su YouTube ci sia un “di pedofilia soft-core”. Non solo. Prova anche altre due cose: che l'algoritmo incoraggia la circolazione di questi contenuti e che YouTube ci guadagna, perché anche su questi video scorre la pubblicità. Dopo la denuncia di Watson, alcuni grandi inserzionisti come Walt Disney, Nestle ed Epic Games hanno deciso di bloccare la pubblicità sulla piattaforma gestita da Google. YouTube ha reagito, ma ancora adesso molti contenuti sono facilmente accessibili.Cosa c'entra l'algoritmo Le norme di YouTube, chiaramente, non autorizzano la pubblicazione di video pedo-pornografici. Il problema l'universo che si muove sul ciglio. Nelle immagini non ci sono abusi espliciti: i video riprendono bambini e bambine mentre giocano, sono nelle loro ...