ilfattoquotidiano

: Cantù: botte, pallottole e “controllo del territorio e delle attività”. A processo i… - TutteLeNotizie : Cantù: botte, pallottole e “controllo del territorio e delle attività”. A processo i… - corrieredicomo : Dopo le tensioni della scorsa settimana, con il presidente del Collegio, Valeria Costi, costretta a sgomberare l’au… - gattomagico : Nel profondo Nord leghista, dove la mafia non c'è. «Massacrato di botte per un panino. Sono stato costretto a lasc… -

(Di sabato 23 febbraio 2019)come un pezzo di Aspromonte.terra di ‘ndrangheta, paura, omertà. Alla sbarra un bel manipolo di giovanissimi, molti accusati di associazione mafiosa. Ilsi celebra a Como. I testimoni non parlano, o ritrattano. Il Comune non si costituisce parte civile, definendo quegli atti “roba da bulli”. Il capo della Dda Alessandra Dolci accusa: “come Locri” (guarda il video di S. Bauducco). L’inchiesta va a dama nell’ottobre del 2016. Dentro c’è molto, anche la politica, anche l’imprenditoria, e poi la violenza, il controllo del. Aattorno a piazza Garibaldi.A tenere banco sono gli africoti. Batteria di giovanissimi comandanti da Giuseppe Morabito, nipote dell’omonimo nonno, noto alle cronache come u Tiradrittu, re di Africo e di mezza Calabria. Il nipotino in Lombardia per anni fa quello che vuole. ...