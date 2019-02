Canoa slalom | Oceania Championship 2019 | nel C1 Raffaello Ivaldi terzo tra gli Under 23

oasport

(Di sabato 23 febbraio 2019) Si stanno svolgendo a Penrith, in Australia, glidi: oggi nella finale del C1 maschile buone notizie per l'Italia con il quarto posto assoluto di Roberto Colazingari ed iltra gli23 di. Domani gran finale con semifinali e finale del K1 maschile con Giovanni de Gennaro, Zenoe Christian De Dionigi.A vincere la gara è stato il teutonico Franz Anton in 108.11, battendo due slovacchi, ovvero Matej Benus, secondo in 108.28, e Marko Mirgorodsky,in 109.26, proprio davanti al nostro Roberto Colazingari, quarto in 110.10. Ottavo, il quale però terminatra gli23 in 112.38. Fuori in semifinale Stefano Cipressi, 17°.