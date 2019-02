TFA sostegno, le Università che hanno pubblicato l’avviso, aggiornamento del 22/2

scuolainforma

: TFA Corso sostegno e incompatibilità master/perfezionamenti: come si risolve - infoitinterno : TFA Corso sostegno e incompatibilità master/perfezionamenti: come si risolve - infoitinterno : TFA sostegno: ecco il numero dei posti per ogni Università. La tabella ufficiale del MIUR - - infoitinterno : TFA sostegno: il 28 e 29 marzo le prove preselettive -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il corso di specializzazione, detto TFA, ha suscitato molto interesse fra docenti precari e di ruolo. Come anticipato, sono leche organizzano i corsi e pubblicano il bando per l’a.a. 2018/19. Per i requisiti di accesso, abbiamo giàun articolo apposito.Qualigiàl’avviso Anche se il decreto è uscito da pochi giorni, alcunesi sono già attivate el’avviso per l’organizzazione del TFA. Di seguito l’elenco aggiornato alla giornata del 22 febbraio, ore 07:45.CALABRIAdella Calabria CAMPANIASuor Orsola Benincasa EMILIA ROMAGNABologna LAZIOEuropea di Roma Cassinodegli Studi Internazionali di Roma – UNINT LIGURIAGenova MOLISEdegli Studi del ...