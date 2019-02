Ladro ucciso durante la rapina Genitori ora denunciano Salvini

ilgiornale

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Idi Giacomo Buonamico,il tentativo dida un imprenditore alla stazione di servizio di Paolo del Colle, hanno deciso di denuncirae il ministro degli Interni. A Bari nel corso di un comizioè stato affiancaro dal segretario della Lega Enrico Balducci, processato e condannato in via definitva per l'omicidio di Giacomo Buonamico.il comizioha affermato: "Iltore nella prossima vita deve cambiare mestiere. In questa legge è previsto per i parenti del poverotore rimborso zero".Parole che non sono state gradite daidi Buonamico che hanno deciso di querelare il ministro: "Non c'è alcun rispetto nei confronti dei nostri sentimenti di pietà e dolore". E ancora: "Siamo persone oneste. Giacomo non aveva precedenti, non era un pregiudicato. Non possiamo più accettare che si continui a parlare ignobilmente di nostro ...