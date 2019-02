La destra in Italia è roba da bar È inutile | non la sopporto

‘C’ero una volta … la Sinistra’ - processo agli ex leader rossi. Bersani : “In Italia c’è sempre il pericolo di una destra autoritaria” : In Occidente la sinistra è in declino, ma in Italia sta sparendo. ‘C’ero una volta … la Sinistra’, il format tv condotto da Antonio Padellaro e Silvia Truzzi, indaga le ragioni di una sconfitta dando la parola agli ex leader ‘rossi’. Uomini di prima fila, in missione per una rivoluzione di sinistra mai arrivata. Il protagonista della quarta puntata (da oggi in esclusiva su www.iloft.it e app Loft) è Pier Luigi Bersani. Presidente della Regione ...

Abruzzo - non si può dire che l’Italia è di destra. È che in Italia c’è solo la destra : L’Abruzzo è solo molto parzialmente indicativo, con questa astensione ancora meno. Però si vede che il centrodestra ha un risultato importante, ma in linea con gli anni berlusconiani, con la differenza interna per cui la Lega cresce prendendo tanti voti agli alleati (perfino a Fratelli d’Italia che esprimeva il candidato). Pd e 5s calano (molto più i 5s, perché il risultato del Pd va letto sommando almeno due liste) e per ora sembrano non ...

Abruzzo - trionfa il Centrodestra. Vola la Lega : 1° partito M5S in netto calo - deludono Pd e Forza Italia. Cresce Fdi : Trionfo del Centrodestra con un boom della Lega superiore alle previsioni, sostanziale tenuta del Centrosinistra come coalizione (non il Pd come partito) e risultato nettamente deludente per i 5 Stelle. E' la sintesi di quanto accaduto alle elezioni regionali in Abruzzo... Segui su affaritaliani.it

Forza Italia - c'è il sì ufficiale. Poli Bortone resta dentro se accetta le primarie - altrimenti spacca il centrodestra

Berlusconi : ‘Il centrodestra unito è il passato - il presente e il futuro dell’Italia’ : Ieri, in Abruzzo, durante la conferenza stampa per la presentazione del candidato del centrodestra Marco Marsilio alla presidenza della Regione, è intervenuto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. E' stata l'occasione anche e soprattutto, del destino e del futuro dell’Italia, dell’Europa e di tutto l’Occidente, puntando l’attenzione sugli obiettivi preminenti che i partiti italiani del centrodestra dovrebbero perseguire per garantire a ...

Centrodestra - Meloni : 'Fratelli d'Italia è l'unico partito monogamo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Silvio Berlusconi - 'centrodestra unito futuro dell'Italia'. Salvini lo frena : 'Ok in Comuni e Regioni ma...' : 'Il centrodestra è il futuro dell'Italia'. Silvio Berlusconi ci crede e da Pescara lancia la sfida per le regionali in Abruzzo , dove il candidato comune a governatore è Marsilio Marsilio di FdI, e ...

Salvini a Pescara con Meloni e Berlusconi. Leader di Fi 'Il centrodestra è il futuro dell Italia'. Il ministro 'Governo non rischia' : Dallo scontro quotidiano sulla Tav alle tensioni sulla politica estera, mentre in giunta per le immunità è cominciato l'iter per la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Poi, ...

Berlusconi : 'Centrodestra è passato - presente e futuro d'Italia' : "Il centrodestra è il depositario di tutti i valori della nostra civiltà, dei valori occidentali, della libertà, della democrazia, della solidarietà, della cristianità. Lo ha detto il presidente di ...

Centrodestra - Toti svela il suo piano ad Affaritaliani.it : "Berlusconi candidato può solo mitigare il declino di Fi" : Giovanni Toti fa ancora parte di Forza Italia? "Sono iscritto, certo". Inizia così la lunga intervista di Affaritaliani.it al Governatore della Liguria. L'uomo che sta terremotando Forza Italia, l'unico tra gli azzurri che ha avuto il coraggio e la libertà di criticare... Segui su Affaritaliani.it

La Sardegna verso il Centrodestra La Lega triplica Forza Italia. I dati : Importantissime elezioni il 24 febbraio in Sardegna, dopo quelle in Abruzzo del 10 febbraio. Secondo le 'estimation' di Affaritaliani.it (analisi innovativa sugli ultimi trend elettorali), il candidato del Centrodestra Christian Solinas, appoggiato dal Partito d’Azione Sardo... Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - ricominciano le polemiche e Fratelli d'Italia chiede di invertire la rotta : "Parola ai cittadini con le primarie"