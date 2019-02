' I porti? Emma apri le gambe' | il post vergognoso di un esponente della Lega in Umbria

Blastingnews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Sarà espulso dal partito. Nel corso delle ultime ore è trapelata in rete la news che vede laavanzare tale provvedimento ai danni di un consigliere comunale di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, per via di un commento pesantemente volgare e sessista rilasciato online sotto un articolo pubblicato da Il Giornale su Facebook, all'indirizzonota cantanteMarrone.Marrone e il commento che segna l'espulsione di un consigliere dalla"Faresti bene adre le tue c... facendoti pagare per esempio", è la vergognosa e offensiva frase che è stataata su Facebook da parte di un consigliere comunale iscritto allain, a margine di un articolo pubblicato dal noto quotidiano di Milano. Le parole sessiste rilasciate da Massimiliano Galli, reo di aver mosso una pesante offesa alla cantanteMarrone sul web, sono finite nel giro di pochi minuti ovunque ...