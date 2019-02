Conte | Tifo Roma ma non gufo altri

Il Premier Giuseppe Conte : “sono tifoso della Roma ma non gufo Lazio” : Inaugurazione della nuova sede della As Roma, visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tifoso Romanista ha abbracciato Totti, Bruno Conti ed altri dirigenti. “Chi è più forte in Europa, la Roma o l’Italia?”, gli ha chiesto un cronista. “Sono entrambe fortissime”, ha risposto. “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra ...

Chelsea - Sarri Contestato da un tifoso dopo il Bournemouth : 'È stato terribile - dovresti dimetterti' : Non c'è pace per Maurizio Sarri , allenatore del Chelsea dalle ultime deludenti prestazioni. Se il 2-0 incassato all'Emirates nel derby londinese contro l'Arsenal aveva aperto le prime crepe nello ...

Roma - tifosi Contestano la squadra al rientro a Trigoria : Roma, 31 gen., askanews, - Notte durissima per la Roma di rientro a Trigoria dopo la disfatta, 7-1, di Firenze in coppa Italia. Una trentina di tifosi ha aspettato la squadra di ritorno in pullman per ...

Roma - notte durissima : tifosi Contestano la squadra : Neanche dieci mesi fa la Roma veniva accolta da centinaia di persone in festa a Trigoria, euforici dopo il trionfo contro il Barcellona. La notte scorsa, invece, dopo la disfatta contro la Fiorentina, ...

Roma Contestata dai tifosi a Trigoria : ANSA, - Roma, 31 GEN - Dopo il pesantissimo ko per 7-1 con la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia, la Roma è tornata in città ieri in tarda serata in pullman e a Trigoria ha trovato ad attenderla ...

Maifredi : 'La Juve gioca male - i tifosi non sono Contenti' : Ai microfoni di RMC Sport , l'ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi , ha sparato sulla situazione attuale dei bianconeri: 'Favoriti per la Champions? No, in assoluto - le sue parole -. Guardando le prestazioni, i ...

Bologna - la sconfitta contro il Frosinone fa arrabbiare i tifosi : dura Contestazione fuori dal Dall’Ara [GALLERY] : Dopo lo 0-4 subito contro il Frosinone, i tifosi del Bologna hanno dato vita ad una dura contestazione al di fuori dello stadio Dall’Ara Pomeriggio calcisticamente drammatico a Bologna. I rossoblu perdono la sfida salvezza contro il Frosinone con il netto punteggio di 0-4, mostrando tutte le difficoltà del momento, di una squadra che non riesce a raddrizzare una stagione storta che, se dovesse finire oggi, condannerebbe gli emiliani ...

Serie C - Lucchese ceduta a 1 euro : i tifosi Contestano la nuova proprietà : LUCCA - La Lucchese ceduta per un euro. E' questo il prezzo simbolico che una cordata di nuovi soci, guidati dall'imprenditore romano Aldo Castelli, ha versato per rilevare la società toscana, ...

Tifoso morto - Conte : serve cesura forte. Salvini : no a chiusura stadi - match a rischio mai più in notturna : Se da un lato Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, sottolinea la necessità di un segnale di cesura forte dopo la morte del Tifoso varesino negli scontri prima di Inter-Napoli, a...

“Ve svejate?” - a Roma scoppia la Contestazione dei tifosi : prima il silenzio - poi striscioni e fischi : Durante Roma-Genoa scoppia la contestazione dei tifosi giallorossi: fischi e striscioni all’indirizzo di società, giocatori e allenatore Situazione caldissima a Roma. La contestazione dei tifosi è arrivata puntuale com’era stata annunciata alla vigilia della sfida con il Genoa. Nel mirino indistintamente la società (nelle figure di Pallotta e Baldissoni), i giocatori e anche Di Francesco. Uno striscione riassume il tutto: ...