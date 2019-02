“Contatto Sarri-Roma? Non mi preoccupa” | Di Francesco concentrato solo sul Frosinone

sportfair

(Di venerdì 22 febbraio 2019), Eusebio Dinon teme le voci che al momento vorrebbero i giallorossi interessati a Maurizioper la prossima stagione “Baldini viene accostato a mosse strategiche della? E’ un ambiente che riesce a trovare sempre qualcosa che non ha senso, a destabilizzare, come questa storia di, a me non interessa. Il mio referente è Monchi. A me piace parlare di calcio, il resto sono chiacchiere, a volte voi preferite parlare di altro. Io sono dell’idea che mi interessa ile basta“. Lo ha detto il tecnico della, Eusebio Di, alla vigilia della sfida con ila proposito di una ipotetica cena di Franco Baldini e Maurizio. (Spr/AdnKronos)L'articolo “Contatto? Non mi preoccupa”: DisulSPORTFAIR.