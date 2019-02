Chiesa e abusi | la testimonianza di una ex suora abusata da suore'

Abusi - full immersion della Chiesa nella catarsi di Papa Francesco : Se così fosse non si spiegherebbero, nel mondo, le percentuali pressoché uguali di pedofili tra gli sposati e, in genere, gli eterosessuali. Le specificità negli ambiti cattolici sono, a mio parere, ...

Preti colpevoli fuori dalla Chiesa : la strategia del Papa contro gli abusi : «Concretezza» è stata più volte annunciata dal Papa come parola-chiave del summit sugli abusi. E ieri, giorno di inizio dell’incontro mondiale, Francesco ha blindato la concretezza dei lavori, evitando che, come alcuni temevano, ci si potesse perdere nella vastità del tema e delle sfaccettature. Bergoglio ha fatto distribuire, a sorpresa, ai 190 ve...

Vaticano - si apre il summit su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha aperto il vertice su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa, che andrà avanti in Vaticano fino a domenica e che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Bergoglio ha ricordato ai ...

Chiesa e pedofilia - don Vinicio Albanesi : "Anch'io vittima di abusi in seminario" : La rivelazione del religioso, presidente della Comunità di Capodaco, nel giorno del summit in Vaticano. "Erano sacerdoti. Da mandare al diavolo, indegni. Ho tenuto tutto dentro. Ma non ho avuto sensi di colpa e questo ha aiutato il mio sacerdozio"

Papa Francesco - al via summit contro gli abusi sui minori nella Chiesa - : Il Pontefice è intervenuto all'incontro in Vaticano su "La protezione dei minori nella Chiesa". Jorge Bergoglio ha invitato "ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia". VIDEO

Secondo la Chiesa il problema sono gli abusi o i gay? : Da anni si cerca di risolvere la crisi degli abusi con una persistente omofobia: forse il problema è la rimozione stessa della sessualità, dice il New York Times

Pedofilia - da Spotlight al cardinale «spretato» : storia degli abusi nella Chiesa : Il cardinale australiano George Pell, da Francesco nominato a capo del nuovo dicastero dell'Economia, viene tirato in ballo nel suo Paese prima come insabbiatore e poi come abusatore di minori. Pell ...

Cento cattolici in piazza a Roma contro abusi e omosessualità nella Chiesa : cattolici in piazza contro "l'opposizione alla strategia del Vaticano sul tema degli abusi sessuali del clero" e contro "l'omosessualità nella chiesa". Una coalizione internazionale di laici cattolici, denominata 'Acies ordinata', schiererà simbolicamente, oggi dalle 14 alle 15 in piazza San Silvestro in centro a Roma, 100 persone che in piedi reciteranno il rosario o leggeranno testi della tradizione cattolica, dal vangelo al ...

Arcivescovo Scicluna : leader Chiesa aprano gli occhi sugli abusi : Roma, 19 feb., askanews, - "Di fronte ai traumi la psicologia umana tende a rimuovere" e quindi, l'obiettivo del summit convocato da Papa Francesco da giovedì a domenica in Vaticano, è "far sì che i ...

Preti pedofili - appello delle vittime : “Cacciare dalla Chiesa orchi e chi ha coperto abusi” : Peter Isley si è fatto portavoce insieme a Peter Saunders delle richieste delle vittime a pochi giorni dal summit dei presidenti delle conferenze episcopali mondiali: “Chiediamo si metta in pratica la tolleranza zero. Ogni prete colpevole deve essere dimesso dallo stato clericale e anche i vescovi che hanno coperto devono essere espulsi dalla chiesa”.Continua a leggere

Vaticano - abusi sui seminaristi : l'ex cardinale McCarrick costretto a lasciare la Chiesa : Non era mai successo nulla di simile prima: l’arcivescovo emerito di Washington, l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick, è stato ridotto allo stato laicale a causa della vicenda di abusi sessuali che lo ha coinvolto. La sentenza di colpevolezza era già arrivata lo scorso 11 gennaio, mentre il 13 febbraio c’era stato l’esame del ricorso presentato dal porporato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però è stato respinto. Dunque la ...