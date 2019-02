Anche Shawn Layden si unisce al coro di saluti per Reggie Fils-Aime

eurogamer

- VG247it : Anche Shawn Layden e Phil Spencer ringraziano e salutano Reggie Fils-Aime -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Come ben saprete, nella giornata di ieri è stato annunciato chesi prepara a lasciare la carica di presidente della divisione americana di Nintendo, lasciando il suo posto a Doug Bowser. In questi giorni sono stati molti iprovenienti da importanti figure dell'industria videoludica, tra cui Phil Spencer e Geoff Keighley.Qualche ora fa, il boss di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, si è unito alditramite un post su Twitter:, grazie per tutti i giochi e la leadership nella nostra industria, grazie alla tua saggezza ed ai tuoi sforzi siamo in un posto migliore e più luminoso. Con apprezzamento e i migliori auguri dai tuoi amici di PlayStation."Leggi altro...