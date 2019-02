Sindrome di Sjogren: il presente e il futuro

fondazioneserono

: RT @OssMalattieRare: 'La sindrome di #Sjogren non è una #malattiarara, ma una patologia cronica e invalidante”. Questa la risposta del Mini… - FuggettaF : RT @OssMalattieRare: 'La sindrome di #Sjogren non è una #malattiarara, ma una patologia cronica e invalidante”. Questa la risposta del Mini… - OssMalattieRare : 'La sindrome di #Sjogren non è una #malattiarara, ma una patologia cronica e invalidante”. Questa la risposta del M… - masbarberi : RT @Microbioma_it: Sindrome di #Sjögren: il #microbiota commensale protegge le ghiandole esocrine mediante un’attività immunoregolatoria. A… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Claudio Lunardi, Professore di Immunologia Clinica dell’Università di Verona e Responsabile dell’Unità Operativa Malattie Autoimmuni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, in un'intervista alla Fondazione Cesare Serono parla dei problemi attuali e le speranze per ildelle persone con ladiClaudio Lunardi introduce la sua intervista ricordando che ladiè una malattia sistemica, nel senso che coinvolge tutte le parti dell’organismo, anche se le strutture più danneggiate sono le ghiandole esocrine, come quelle che producono la saliva e quelle che secernono le lacrime. Mentre nelle sue forme più tipiche e nelle fasi più avanzate le alterazioni difficilmente sfuggono all’identificazione, le manifestazioni iniziali delladisono comuni a quelle di altre malattie più frequenti. Ciò provoca ritardo ed errori di ...