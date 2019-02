Mondiali sci nordico,Pellegrino argento

: ? #UltimOra ? Mondiali sci nordico, sprint tecnica libera: #Pellegrino argento dietro al norvegese #Klaebo #SkySport - SkySport : ? #UltimOra ? Mondiali sci nordico, sprint tecnica libera: #Pellegrino argento dietro al norvegese #Klaebo #SkySport - RaiSport : ? Mondiali sci nordico, Federico #Pellegrino è argento nello sprint a tecnica libera di #Seefeld! ?????? Vince il norv… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? ZaniORO! La Roma vince 2-1 ?? Inter, patto contro Wanda Nara ?? Addio a Banks, sua… -

Aidi scidi Seefeld arriva subito l'di Federiconella gara sprint a tecnica libera. L'azzurro, oro a Lahti due anni fa, si arrende in volata al norvegese Klaebo. Bronzo al russo Retivykh. Eliminato in semifinale Francesco De Fabiani (quarto e non ripescato). I due azzurri avevano vinto le rispettive serie dei quarti,anche la semi Fra le donne, Elisa Brocard unica azzurra in semifinale (ripescata) è quinta ed eliminata. Anche qui oro Norvegia con la Falla,titolo bis di due anni fa.(Di giovedì 21 febbraio 2019)