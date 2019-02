Le Iene | Nicolò De Devitiis | pace fatta con Zaniolo e la madre Francesca Costa

Le Iene - Nicolò De Devitiis minacciato di morte dopo l’intervista a Zaniolo : Nicolò Zaniolo è stato ‘vittima’ di una pungente intervista da parte della iena Nicolò De Devitiis , i tifosi della Roma l’hanno presa molto male Un’intervista satirica, insistente, pungente quella de Le Iene al fenomeno della Roma Nicolò Zaniolo . I tifosi della Roma non l’hanno presa bene, tanto da esporre un duro striscione contro l’autore di tale intervista, la iena Nicolò De Devitiis . ...

Le Iene Nicolò Zaniolo infuriato dopo l’intervista con la mamma : Nicolò Zaniolo vIene intervistato dalle Iene, ma l’intervista ha infastidito molto il calciatore che è sceso dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre». Zaniolo perde la pazienza quando capisce che l’intervista sarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di Canale 5: ...