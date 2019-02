Figliomeni-Rinaldi | interrogazione su opera ‘Mani che affogano’ a Centocelle

romadailynews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Roma – “Per alcuni giorni piazza dei Mirti nel Municipio V, zona, e’ stata protagonista suo malgrado di una installazione di dubbio gusto, raffigurante decine di braccia di migranti che affogano sull’asfalto, realizzata dal collettivo Arte resistente. Questa installazione si e’ configurata come una forma di opposizione alle politiche del Ministro Matteo Salvini, con la precisa volonta’ di creare dissenso, travalicando in questo modo il vero concetto di arte per ridursi ad una mera espressione di sapore politico”.“Oggi come oggi il termine collettivo nel campo artistico ha perso completamente di significato, perche’ fa parte di un’era tramontata e definisce un sistema obsoleto, in quanto sono passati i tempi delle storiche avanguardie quali il New Dada e la Pop Art, e certe manifestazioni rischiano di rappresentare ...