Bollo auto 2018 | condono evasione | ecco i debiti cancellati

Bollo auto 2018 in scadenza : calcolo pagamento e come farlo in tempo : Bollo auto 2018 in scadenza: calcolo pagamento e come farlo in tempo pagamento Bollo auto 2018, quando scade Bollo auto 2018 in scadenza: calcolo pagamento e come farlo in tempo scadenza pagamento Bollo auto e come pagarlo in tempo Pagare il Bollo auto 2018: un obbligo per moltissimi italiani. Infatti chiunque possieda auto e moto immatricolate in Italia è tenuto a versare quella che è a tutti gli effetti una tassa di possesso. Per cui ...

Faq Bollo auto 2019 : 10 domande e risposte esenzione-pagamento : Faq Bollo auto 2019: 10 domande e risposte esenzione-pagamento Sul Bollo auto 2019 spesso se ne dicono tante, e a volte bisogna orientarsi tra notizie falsi e approfondimenti seri. Le domande sul Bollo auto sono molteplici e si rincorrono pressoché quotidianamente. Pertanto abbiamo deciso di stilare una piccola lista di domande più frequenti e dare loro una risposta sintetica, in modo tale da avere sotto gli occhi un sommario utile relativo ...

Bollo auto 2019 : pagamento con sovrapprezzo è regolare. Il ricorso ACI : Bollo auto 2019: pagamento con sovrapprezzo è regolare. Il ricorso ACI pagamento Bollo auto con sovraprezzo è regolare Nonostante le proteste dei consumatori e delle associazioni che li tutelano, il pagamento con sovrapprezzo del Bollo auto tramite ACI è regolare. Il ricorso dell’automobile Club d’Italia e di ACI Informatica è stato infatti accolto dal Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 78 del 3 gennaio 2019, pur denunciando la ...

Bollo auto 2019 : evasione con auto fantasma - come si fa : Bollo auto 2019: evasione con auto fantasma, come si fa auto fantasma ed evasione Bollo auto, la truffa Ne sono state trovate poco meno di 50 mila, ma alla fine potrebbero essere quasi 100 mila le auto fantasma che evadono il Bollo auto, che non pagano l’assicurazione, né i pedaggi autostradali, non versando neppure le multe, che di fatto non arrivano. Sono vere e proprio auto fantasma, strumenti in mano spesso alla criminalità. E dietro di ...

Riforma Bollo auto 2019 : cambiano calcolo e costo - le novità : Riforma Bollo auto 2019: cambiano calcolo e costo, le novità Come cambia il Bollo auto nel 2019 Una Riforma del Bollo auto che cambierebbe radicalmente la tassa. Uscendo fuori dai canoni dell’imposta mensile sulla proprietà del veicolo. Ma variando l’importo in base ai consumi e soprattutto alle emissioni di Co2. È questa la proposta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per il momento una semplice proposta, che non è ancora in atto di ...

Bollo auto 2018 per Km0 : pagamento ed esenzione - come funziona : Bollo auto 2018 per Km0: pagamento ed esenzione, come funziona esenzione Bollo auto Km0: quando non si paga Chi è tenuto a pagare il Bollo auto sui veicoli a km0? La questione può risultare controversa, ma in realtà è molto semplice rispondere. È sufficiente prendere in esame la tempistica di acquisto. I veicoli a km0 sono infatti già immatricolati dai concessionari. Dalla prima immatricolazione scatta l’obbligo del pagamento del Bollo, che è ...

Bollo auto col veicolo "fermo" : cosa succede col pagamento : Bollo auto e differenza tra fermo fiscale e fermo amministrativo. Il caso dell'esonero dal pagamento del tributo, secondo...

Bollo auto 2018 : richiesta annullamento pagamento - il modulo in pdf : Bollo auto 2018: richiesta annullamento pagamento, il modulo in pdf modulo richiesta annullamento Bollo auto La prescrizione del Bollo auto è stabilita a livello nazionale e non regionale. Questo non significa che le Regioni non possano determinare differenti regole per l’imposta (ad esempio, per quanto riguarda le agevolazioni); tuttavia, i tempi di prescrizione sono fissati dalla legge nazionale e ammontano 3 anni. Le richieste di pagamento ...

Bollo auto 2018 e blocco traffico - spetta l’esenzione giornaliera? : Bollo auto 2018 e blocco traffico, spetta l’esenzione giornaliera? Esenzione Bollo auto per blocco traffico: quando avviene la sospensione Il Bollo auto può essere sospeso? E se sì, quali circostanze potrebbero causare il blocco del pagamento? Il Comune impone il blocco del traffico per un certo numero di giorni all’ anno e quindi la nostra auto non può circolare. Oppure si decide di prendere l’auto solo per fare dei tragitti più ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - dopo 3 anni arriva la radiazione : Bollo auto 2018: evasione pagamento, dopo 3 anni arriva la radiazione evasione Bollo auto e radiazione: come funziona Il pagamento del Bollo auto è stato evaso per 3 anni consecutivi? La conseguenza diretta è la radiazione del veicolo dal PRA (Pubblico Registro automobilistico). In diversi articoli su questo sito abbiamo infatti affermato che qualora non venga notificato il mancato pagamento del Bollo auto, questa tassa (di proprietà) cade in ...

Bollo auto 2018 : esenzione pagamento con radiazione - i casi possibili : Bollo auto 2018: esenzione pagamento con radiazione, i casi possibili pagamento Bollo auto: quando avviene la radiazione La radiazione del veicolo può comportare l’esenzione dal pagamento del Bollo auto 2018. Va ricordato che la normativa in merito a questa imposta può variare di Regione in Regione, pertanto per i casi specifici si consiglia di andare a vedere il regolamento previsto dalla Regione di riferimento. A livello nazionale, e dunque ...

Bollo auto 2019 : esenzione con ganasce è nulla - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza L’esenzione dal pagamento del Bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non rientra tra le fattispecie che fanno ...

Bollo auto : evasione e ravvedimento operoso 2019 - sanzioni ridotte : Bollo auto: evasione e ravvedimento operoso 2019, sanzioni ridotte sanzioni ravvedimento operoso Bollo auto Il Bollo auto è una tassa che si paga annualmente sulla proprietà di un autoveicolo. È un’imposta che tutti i proprietari di veicoli sono tenuti a pagare, fatta eccezione per alcuni casi in cui è previsto l’esenzione. Sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito dell’ACI è possibile effettuare controlli per verificare se il ...

Bollo auto 2019 : pagamento a consumo o emissioni - i veicoli a rischio : Bollo auto 2019: pagamento a consumo o emissioni, i veicoli a rischio auto a rischio stangata Bollo La tassa sul possesso dell’automobile, meglio conosciuta come Bollo, si paga ad ogni inizio dell’anno. Di abolizione non si parla più già da qualche tempo. Anzi, nel 2019 potrebbe diventare in qualche modo ancora più pesante. Insomma, se qualche modifica ci sarà, difficilmente, renderà contenti gli automobilisti. Infatti, almeno stando a quanto ...