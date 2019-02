“Bimbo di colore troppo brutto da vedere” | maestro sospeso Bussetti | “Scuola luogo

ilfogliettone

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Unsupplente di una scuola elementare di Foligno avrebbe costretto un bambino dia girarsi verso la finestra e avrebbe detto agli altri bambini che era "per essere guardato in viso". La vicenda e' stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che e' stato subito rimosso, ma si trova gia' nelle mani dei legali. Un episodio simile si sarebbe ripetuto anche nei confronti della sorellina del bambino, in un'altra classe della stessa scuola. I fatti sono stati riferiti ai genitori dai compagni di classe degli alunni coinvolti, che hanno informato il dirigente scolastico. Stando al racconto dei genitori, il supplente si sarebbe giustificato con la dirigente scolastica parlando del gesto come di un "esperimento sociale, ispirato ad altri casi analoghi presenti anche in rete"."Abbiamo appreso di questa vicenda grave ieri leggendo un post sui ...