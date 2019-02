Alcuni migranti della Diciotti chiedono i danni a Conte e Salvini

Sea Watch - la Francia conferma che accoglierà Alcuni migranti : Il ministero dell'Interno francese, in una dichiarazione diffusa ai media francesi sulla vicenda della Sea Watch, ha fatto sapere che "in realtà la Francia accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni".Ieri era proseguita la polemica fra Roma e Parigi sulla ripartizione dei migranti della Sea Watch fra diversi paesi europei, fra i quali la Francia. Per Parigi, la quota prevista dall'accordo era di 9 ...

Migranti - Salvini : Alcuni parlamentari non rispettano leggi : Roma, 27 gen., askanews, - 'parlamentari italiani, fra cui uno di Forza Italia, non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro. Buon viaggio!'. Lo ha ...

Migranti - nuovo barcone in avaria : a bordo 100 persone. «Alcuni sono morti» : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60...

Benvenuti : saranno accolti a Scicli Alcuni dei migranti sbarcati a Malta : Arriveranno a Scicli, ospiti della Chiesa Valdese, alcuni dei profughi sbarcati a Malta dopo 19 giorni trascorsi in balia del mare. Ancora una volta il mondo del volontariato si fa carico di aiutare i più bisognosi, quelli dimenticati dai nostri governanti, o ancor peggio utilizzati per fini propagandistici, per alimentare e sfruttare a fini ...

Migranti - Alcuni Paesi pronti a ospitare i migranti se Malta apre i propri porti : Grande attesa a Bruxelles per il Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue : sul tavolo certamente la questione migranti, con le navi delle ong Sea Watch e Sea Eye in emergenza al largo di Malta.

Sea Watch - 49 migranti Alcuni migranti a bordo rifiutano il cibo - : Lo afferma la stessa ong su Twitter, sottolineando il timore che "lo stato psicologico e di salute" delle persone sulla nave "possa peggiorare sensibilmente"

Sulla Sea Watch Alcuni migranti hanno smesso di mangiare : Roma, 7 gen., askanews, - alcuni dei 49 migranti a bordo da quasi tre settimane della nave dell'ong Sea Watch hanno smesso di mangiare, mentre altri vengono curati per disidratazione. Lo ha detto il ...

Nel cimitero di Bivona seppelliti senza nome Alcuni migranti morti nel Mediterraneo : “Sabato 5 gennaio alle ore 11,00 ci ritroveremo all’interno del cimitero di Bivona, frazione di Vibo Valentia, dove sono seppelliti,