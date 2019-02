Addio a Gabriele La Porta | la Rai lo ricorda con una programmazione speciale

blogo

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Laè scomparso all'età di 73 anni.Laè morto oggi, giovedì 21 febbraio 2019, all'età di 73 anni: da tempo lontano dagli schermi, è stato però il volto e la voce della 'notte' della Rai, azienda per la quale ha lavorato ben 42 anni, facendone tutta la gavetta. Entrato in Rai quando aveva 23 anni, ha iniziato come programmista, diventando poi giornalista, editorialista e assumendo nel 1994 l'incarico di direttore di Rai 2 e nel 1996 direttore del palinsesto di Rai Notte. Diventato popolare per i suoi interventi e le sue trasmissioni, consacrato da una parodia di Corrado Guzzanti che lo ha reso ancor più amato al pubblico, Laè riuscito a coniugare anima pop e produzione culturale, arricchendo la sua carriera anche di saggi filosofici e testi narrativi.La, la Rai locon una...