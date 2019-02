Tria | manovra-bis? Prematuro | in prossimo Def aggiornamento stime

Tria : “No a rinazionalizzare Alitalia - soluzione sia di mercato. Manovra correttiva? Ci sono 2 miliardi accantonati” : La rinazionalizzazione di Alitalia? “Non è in campo, la soluzione non può che essere di mercato”. A dirlo, in Question time alla Camera, è il ministro dell’Economia Giovanni Tria, nonostante una settimana fa il vicepremier Luigi Di Maio abbia spiegato che Tesoro e Fs potrebbero superare il 50% del capitale della nuova compagnia di cui Delta e Easyjet dovrebbero diventare soci indusTriali. Di Maio aveva affermato che “lo Stato entra ...

Tria : «Presto per parlare di manovra bis - c'è riserva di due miliardi» : parlare di «eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di...

Tria : «Prematuro parlare di manovra correttiva - c'è riserva di due miliardi» : parlare di «eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di...

Tria : 'Prematuro parlare di manovra correttiva - c'è riserva di due miliardi' : ... al netto di maggiori entrate e dismissioni, gli accantonamenti con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia, possono essere resi disponibili. Questi margini di ...

Tria : prematuro parlare di manovra correttiva. Riserva di 2 miliardi più che sufficiente : Se l'economia crescesse meno del previsto, cosa che ci auguriamo non accada, la proiezione del saldo di bilancio potrà essere rivista, a condizione che ciò non derivi unicamente dalla congiuntura ...

Tria : prematuro parlare ora di manovra correttiva : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene 'alquanto prematuro' parlare ora delle necessità di una manovra correttiva per rispettare gli obiettivi di finanza pubblica concordati con la Commissione europea lo ...

IndusTria - calano fatturato e ordini : male auto e farmaci. ConfindusTria : manovra e spread affossano la fiducia : Il capoeconomista di via dell'Astronomia rileva che sullo stato di salute dell'economia italiana oggi pesano 'diversi fattori', sia esterni che interni. 'C'è un fattore internazionale: rallentano le ...

Commissione Ue taglia Pil Italia - Tria : "Manovra correttiva non serve" : Il Pil Italiano scenderà a +0,2% nel 2019 secondo quanto conferma oggi la Commissione europea dopo le anticipazioni di ieri. La Commissione parla di stime di crescita per il nostro paese che sono "considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali quando il Pil era visto in aumento addirittura dell'1,2%.Il taglio del Pil da parte di Bruxelles è il più ampio di tutta l’Unione europea ed è dovuto a "un rallentamento ...

Ue taglia Pil Italia a +0 - 2%. Ultimi in Europa <br> Tria : "No manovra correttiva". Schizza lo spread : Il Pil Italiano scenderà a +0,2% nel 2019 secondo quanto conferma oggi la Commissione europea dopo le anticipazioni di ieri. La Commissione parla di stime di crescita per il nostro paese che sono "considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali quando il Pil era visto in aumento addirittura dell'1,2%.Il taglio del Pil da parte di Bruxelles è il più ampio di tutta l’Unione europea ed è dovuto a "un rallentamento ...

Tria : 'Manovra correttiva? Non servirà' : Non sono mancati diverse interruzioni e qualche fischio in Aula alla Camera durante l'informativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Nella parte finale dell'intervento si è consumato anche un ...

Pil - Tria : non vedo necessità manovra correttiva : Roma, 7 feb., askanews, - 'Non vedo oggi l'emergere della necessità di adottare manovre correttive'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Aula alla Camera. 'Non è tempo di concentrarsi su manovre correttive - ha aggiunto il ministro nel corso di un'informativa - ma bisogna concentrarsi su dare piena ...

Tria : 'Manovra correttiva? Non servirà' : Non sono mancati diverse interruzioni e qualche fischio in Aula alla Camera durante l'informativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Nella parte finale dell'intervento si è consumato anche un ...

STANGATA UE SU PIL ITALIA : CRESCITA QUASI NULLA/ Commissione "stime 0 - 2% per 2019" : Tria - "no manovra bis" : STANGATA durissima da Commissione Ue sulle stime di CRESCITA Pil ITALIA: sarà dello 0.2%. Gli attacchi di Moscovici: Tria, 'no a manovra correttiva'

Crescita - Tria : “Battuta d’arresto più che vera recessione. In ogni caso non servirà manovra correttiva” : “Per ora possiamo parlare di una battuta d’arresto più che di una vera recessione” e comunque “abbiamo a disposizione diversi strumenti di politica economica per riavviare la Crescita”. In ogni caso “non si manifesterebbe la necessità di una manovra” correttiva perché “un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo” causa “un allargamento dell’output gap e non impatta sul saldo ...