Scritte razziste | la mamma del senegalese | ' Salvini condanni' Lui | ' Rispetti richiesta

Scritte razziste contro un ragazzo a Melegnano - lo sfogo della madre : "Colpa anche di Salvini" : "Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini". Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuove Scritte razziste comparse nel suo cortile a Melegnano. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un ...

Francia - nuovo episodio antisemita : svastiche alla rovescia e Scritte razziste in un cimitero vicino a Lione : nuovo episodio antisemita in Francia all’indomani della grande manifestazione di Parigi per dire “basta” al fenomeno, ormai dilagante. Alcune svastiche alla rovescia e scritte discriminatorie sono state scoperte a Champagne au Mont d’Or, vicino Lione. Il fatto è avvenuto all’interno del cimitero del piccolo paese, come ha fatto sapere la prefettura. Sulla stele del Giardino del ricordo, luogo multiconfessionale dedicato ...

Nuove Scritte razziste contro senegalese adottato|La famiglia e la tragedia di Lucia|Foto : Il disegno di una svastica e la frase «Ammazza al negar». Bakary, 21 anni, arrivato in Italia quattro anni fa con lo status di profugo, è stato adottato da Paolo Pozzi e Angela Bedoni, che avevano perso la figlia in un incidente

Gilet gialli - choc a Parigi : Scritte razziste contro Mbappè : Scritte razziste contro Mbappé sono apparse su alcuni vagoni della metropolitana di Parigi. "Mbappé ebreo figlio di p..." è il messaggio apparso sui...

