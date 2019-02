Renzi | ' Hanno messo al gabbio mia madre | di più non potevano fare'

Matteo Renzi - accusa inquietante ai grillini : 'Ecco perché hanno messo al gabbio mia madre' : E se io facessi la conferenza stampa a butterei troppo in politica'. Dunque, picchia durissimo sul tempismo sospetto dell'operazione: 'Tanto di cappello per il capolavoro mediatico dell'arresto di ...

Renzi : 'Non grido al complotto - ma i miei genitori hanno diritto a un processo rapido' : ... quella che una volta veniva definita "giustizia a orologeria", e sottolinea che "la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica", cioè il ...

Renzi : “Governo? Cialtroni populisti che in 6 mesi ci hanno portato in recessione. Come minimo portano sfortuna” : “Questi Cialtroni che ci governano stanno facendo cose assurde. Questo governo populista voleva abolire la povertà. Di Maio è salito addirittura sul balcone. Qui a Firenze diciamo: ‘sono fuori Come un balcone’. E alla fine la conseguenza di questa manovra finanziaria sono crisi economica e recessione. E’ un governo populista e cialtrone“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Lady Radio dal senatore Pd, Matteo Renzi, ...

Matteo Renzi - bomba di Dagospia : fa i nomi dei piddini che lo hanno massacrato alla Camera : Voci che arrivano dalla Camera dei deputati. Voci attentamente riportate nelle rubrica "Roma Spia" di Dagospia. Si parla di Matteo Renzi. O meglio, di quel che alcuni suoi compagni di partito avrebbero detto su di lui. Si legge infatti su Dago: "Capannello nella galleria dei presidenti della Camera

Renzi in motoscafo a Venezia sfotte Salvini e Di Maio : “Hanno esultato come con un gol in rovesciata al novantesimo ma…” : “Quello approvato ieri non è un decreto, ma un autogol. Hanno esultato come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo minuto”. A dirlo, mentre è su un motoscafo a Venezia, il senatore del Pd, Matteo Renzi. “Salvini e Di Maio hanno fatto le loro misure economiche che per noi sono sbagliate concettualmente. Adesso vediamo se aiuteranno l’Italia a crescere”. L'articolo Renzi in motoscafo a Venezia sfotte Salvini ...

Brexit - Renzi : “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma” : “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. La Brexit è sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno i populisti ma le bugie dei populisti hanno le gambe ...

Carige : Renzi - 'Pd voti sì a decreto che ci hanno copiato'(2) : (AdnKronos) - "Il governo ha fatto bene. Non a caso -spiega l'ex premier- hanno fatto copia e incolla del decreto Gentiloni sul Monte dei Paschi. È lo stesso intervento, lo stesso decreto. Al punto che mi piacerebbe che il Pd votasse a favore del decreto Conte-Tria. Sarebbe il segno più evidente che

Carige : Renzi - 'Pd voti sì a decreto che ci hanno copiato' : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'.

Gli errori del Pd che hanno convinto me - turboRenziana - a stare con Zingaretti : In cui 49 disperati rimangono a mollo in mare da quasi un mese e sembra la cosa più normale del mondo. Un paese che non avremmo mai voluto vedere e che invece è qui davanti a noi. L'urgenza di ...

Carige - Renzi : “Vicenda enorme. M5S e Lega hanno raccontato fregnacce”. “Conte riferisca in Parlamento” : “Carige é una vicenda enorme, dimostra che hanno raccontato un sacco di ‘fregnacce‘ in campagna elettorale. E’ la fine dell’innocenza di grillini e leghisti su questo tema, ma i leghisti erano già stati protagonisti dello scandalo del fallimento della banca della Lega”. Così Matteo Renzi in diretta Facebook. “Carige è una banca in crisi da tempo per responsabilità diffuse, evidente dei banchieri di Genova e forse ...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi Hanno firmato il 'Patto per la Scienza' : Forse, la firma dell'importante "Patto per la Scienza", ora farà stare tutti più tranquilli. Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/...

Carige - Renzi : 'Sulle banche - Di Maio e Salvini hanno truffato gli italiani - vergognatevi' : L'ex leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, sui suoi profili social (Twitter, Facebook e YouTube) ieri ha attaccato duramente il governo gialloverde sulla vicenda degli interventi statali per il salvataggio della Banca Carige, istituto finanziario sito in Liguria. Infatti, a detta dell'ex presidente del consiglio dei ministri, sarebbero bastati soltanto dieci minuti affinché i due attuali vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio ...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi Hanno firmato il 'Patto per la Scienza' : Beppe Grillo e Matteo Renzi potranno avere posizioni politiche differenti, ma su una cosa entrambi convergono, e cioè il fatto che ai cittadini bisogna fornire una informazione completa e affidabile riguardo alla medicina, in particolare proprio sui Vaccini. Questi ultimi, come sapranno i più, sono ormai al centro di accuse abbastanza pesanti dai cosiddetti no-vax, ovvero quella gente che crede che vaccinare i propri bambini faccia male e ...

Salvataggio Carige - Annunziata : 'Giusto - ma sia Di Maio sia Renzi sulle banche hanno sbagliato' : Il Salvataggio pubblico delle banche. Oggi lo fa il governo gialloverde con Carige, ieri l'ha fatto il governo di centrosinstra di Matteo Renzi...