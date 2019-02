Oliviero Toscani al MAR di Ravenna in mostra con “Più di 50 anni di magnifici fallimenti”

Oliviero Toscani : “Di Maio e Salvini? Non li nomino più - portano sfiga. Li vedo e mi tocco. Santanchè? Da internare” : “Scontro Francia-Italia? La Francia ha ragione. Vorrei essere governato da Macron. Altra classe. Guarda questi qui di profilo, nemmeno Neanderthal“. Così, in una incontenibile intervista a La Zanzara (Radio24), si esprime il fotografo Oliviero Toscani, che rincara: “Siamo diventati gli stupidi del villaggio globale grazie a questi due partiti che ci governano. Non ci caga più nessuno, non contiamo niente e facciamo ridere i ...

Tra Oliviero Toscani e il vicepremier Matteo Salvini non scorre buon sangue e, proprio nelle ultime ore, si sta consumando l'ultimo astioso episodio. Il fotografo, infatti, è tornato a dire la sua sul ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta su Tg Zero di Radio Capital. Questa volta l'oggetto della discussione sono state le divise delle forze dell'ordine che ormai caratterizzano le uscite pubbliche di Salvini.

