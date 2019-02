Nuovo Espresso | segui la presentazione in streaming dal teatro Argentina

Nasce il Nuovo Espresso : la presentazione il 21 febbraio al Teatro Argentina di Roma : In edicola da domenica 24 il nostro giornale verrà fatto conoscere ai lettori in un appuntamento col direttore Marco Damilano e ospiti italiani e internazionali. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Cronisti aggrediti - folla all incontro dell Espresso 'La parola è il Nuovo terreno della battaglia antifascista' : Coscienza, libertà, dissenso organizzato, istruzione, restare umani, cultura, coabitazione. La parola antifascista, in un nuovo Cinema Sacher gremito, è piena di significato. Il rischio poteva essere ...

La meglio gioventù e la peggio politica : due copertine per il Nuovo numero de L'Espresso : In edicola da domenica 23 dicembre il nostro giornale con due figure che si contrappongono: da una parte le persone dell'anno, quei giovani che in Italia combattono per il cambiamento. A partire da Antonio Megalizzi che sognava l'Europa e credeva nel giornalismo. E che campeggia sulla nostra copertina. Dall'altra la tipologia della peggio politica, l'avanzare prepotente della figura del cretino, a cui dedichiamo la controcopertina. Da non ...