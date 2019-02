Inter | il bollettino medico di Mauro Icardi dopo l’infortunio

sportfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)alle prese con qualche problemino fisico oltre alla nota querelle legata alla fascia di capitano dell’si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. In una nota l’evidenzia come gli accertamenti “non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell’inizio della stagione sportiva in corso”. (Int/AdnKronos)L'articolo, ildil’infortunio SPORTFAIR.