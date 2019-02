Alien Isolation | Batman Return to Arkham e The Walking Dead | Season 2 tra i prossimi

Alien Isolation 2 non è in sviluppo : All'inizio di questa settimana, un nuovo gioco di Alien con Amanda Ripley, Alien: Blackout, è stato annunciato per iOS e Android, insieme a un nuovissimo sparatutto MMO che non ha ancora un titolo. Il comunicato stampa che accompagna l'annuncio ha lasciato intendere che sarebbe arrivato anche altro gioco di Alien, ma sembra che non si tratti di Alien Isolation 2.Come segnala Wccftech, parlando con Variety, il vicepresidente per lo sviluppo ...

Alle 18 in diretta in compagnia dello spaventoso Alien : Isolation : Una diretta dalla forte vena horror per la serata di oggi, una diretta in compagnia di un titolo estremamente apprezzato e di assoluta qualità che spinge molti appassionati a sperare in un sequel che per ora non sembra all'orizzonte. Questa sera giochiamo al terrificante Alien: Isolation.Ambientato nel 2137, ovvero 15 anni dopo gli eventi di Alien e 42 prima di Aliens - Scontro finale, il titolo ci racconta la storia di Amanda Ripley, impegnata ...

