Truffa diamanti | 5 banche indagate | sequestrati 700 milioni | Vasco e Panicucci tra i

Diamanti - la Finanza sequestra 700 milioni di euro. Vip Truffati : Una truffa nel commercio di Diamanti che ha coinvolto come vittime vip del calibro di Vasco Rossi ha portato la Gdf di Milano a eseguire un sequestro preventivo da oltre 700 milioni nei confronti di cinque banche e due società. Si ritiene che la rockstar abbia investito una cifra che si aggira sui 2,5 milioni di euro. L’indagine sulla presunta truffa è oordinata da Riccardo Targetti e il decreto di sequestro, firmato dal gip Natalia ...

Due milioni e mezzo di euro in diamanti. A Vasco Rossi era stato prospettato Come un affare: investire un discreto gruzzoletto nella più preziosa delle pietre per metterla al sicuro da speculazioni e oscillazioni di altri mercati più volubili. Peccato che qualcuno era riuscito a 'gonfiare' quei diamanti. Come? Aumentandone il valore e certificandolo grazie alla complicità delle banche.

