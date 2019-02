Oggi c’è la “superluna”

C’è il via libera da Parigi : l’ambasciatore francese rientrerà Oggi a Roma : l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, che era stato richiamato la settimana scorsa, tornerà oggi a Roma. Lo ha fatto sapere il ministro degli Affari europei del governo di Parigi Nathalie Loiseau ai microfoni dell’emittente radiofonica Rtl. «Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha chiamato il presidente Macron. ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Oggi non c’è voto - ma inizia iter”. Gallo (M5s) : “Tutta questa fretta non ha senso” : inizia l’iter dei testi sulle autonomie regionali, anche se dentro il governo ancora non c’è l’intesa definitiva. “Sono soddisfatta”, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Erika Stefani, “perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in consiglio dei ministri. La procedura non prevede in cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato ...

Mondiali Sci 2019 – Alle 14.15 scatta il gigante femminile : Brignone col pettorale numero 7 - c’è anche Sofia GOggia : Federica Brignone guida le azzurre nel gigante femminile dei Mondiali di sci di Are 2019: Alle 14.15 la prima manche Abbiamo preso medaglie di tutti i colori, con l’oro di Dominik Paris nel superG maschile, l’argento di Sofia Goggia in quello femminile e il bronzo di squadra nel team event di slalom parAllelo. Ma l’Italia va a caccia del poker ai Mondiali di Are. Alle 14.15 (diretta tv su Rai2, Raisport ed Eurosport) va ...

Champions League calcio Oggi (12 febbraio) - gli orari delle partite di Oggi. Come vederle in tv e streaming. C’è la Roma : L’attesa è ormai finita, dopo due mesi di pausa ritornano le grandi emozioni della Champions League 2018-2019 con i primi scontri ad eliminazione diretta della fase finale. Si parte questa sera con le prime due sfide d’andata degli ottavi di finale in cui si affronteranno Roma-Porto e Manchester United-Psg, due confronti sulla carta abbastanza equilibrati che possono regalare sin da subito grande pathos ed emozioni a non finire. Il ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Sofia GOggia vuole la medaglia in discesa. Austriache e Stuhec grandi rivali e poi c’è Lindsey Vonn : Dopo una turbolenta discesa maschile, domani tocca alle donne-jet, ma il maltempo rischia di essere ancora protagonista ai Mondiali di Are. Nebbia, neve e vento hanno condizionato particolarmente la gara di oggi rendendola quasi una lotteria ed il forte rischio è quello che anche domani la prova femminile venga alterata da fattori climatici. La possibilità di una discesa sprint e di una gara pazza è davvero elevata. Può, dunque, succedere ...

Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil - Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita : Questa mattina a Roma c’è una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita. È la prima manifestazione a cui partecipano gli iscritti dei tre principali sindacati italiani da sei anni a questa

A FOggia l’aria è cambiata : lo Stato c’è e funziona. Ora basta omertà : Ieri mattina un’operazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha assicurato alla giustizia venti affiliati alle cosche della provincia dauna. Sono boss ed esecutori, accusati di omicidi, estorsioni e attentati dinamitardi commessi in queste ultime settimane con bombe carta. L’allarme suscitato dalle recenti esplosioni di ordigni contro alcune attività commerciali per ...

Sci alpino – Oggi il gigante di Maribor : nove azzurre al via - c’è anche Federica Brignone : Alle 10 scatta il gigante di Maribor con nove azzurre al via: Brignone sorteggiata con il numero 6, dal 14 al 16 ci sono Irene Curtoni, Bassino e GOggia nove azzurre al via nel gigante di Maribor che scatta alle 10 (diretta tv Raisport ed Eurosport). La prima a partire sarà Federica Brignone, alla quale il sorteggio ha assegnato il numero 6, subito dopo Ragnild Mowinckel. Dal 14 al 16 ben tre italiane una dietro l’altra: Irene ...

Oggi alle 15 c’è una partita di Serie A : Genoa-Milan è stata programmata nel primo pomeriggio di un lunedì feriale, da una contestata decisione del ministero dell’Interno

Ancelotti : «Oggi c’è stata cazzimma - la conferma che è una rosa competitiva» : «Milik ruoterà di meno» «Sono vittorie importanti soprattuto perché sono emerse altre qualità importanti come la generosità e il sacrificio. Abbiamo preso quattro pali, poteva prenderci lo scoramento, abbiamo saputo soffrire e alla fine abbiamo vinto meritatamente «Fabian Ruiz? Io credo che è stato veloce il Napoli a chiudere una trattativa e a esercitare la clausola prima degli altri.. Fabian l’anno scorso non aveva giocato sempre. «Non ...

Brexit - piOggia di milioni su deputati Uk : con addio all’Ue c’è l’indennità transitoria “Nigel Farage incasserà 172mila euro” : A meno di tre mesi dal giorno zero della Brexit, il 29 marzo, il Regno Unito non sa ancora se e quanto sarà economicamente sanguinosa la sua uscita dall’Unione europea. Chi però, almeno inizialmente, dalla Brexit guadagnerà milioni di euro sono i 73 eurodeputati britannici pronti a salutare Bruxelles. Secondo quanto riporta Politico, nel documento di 22 pagine in loro possesso dal titolo “Fine mandato dei membri del Parlamento britannici” ...

Tour de Ski Oggi (6 gennaio) - ultima tappa Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. C’è la scalata del Cermis! : Gran finale per il Tour de Ski, che oggi pregusta un arrivo con i fuochi d’artificio: in Val di Fiemme è arrivato il tanto atteso giorno delle scalate al Cermis, definite “final climb”, di 9 km in tecnica libera. Si tratta di una frazione durissima, con 5.5 km di avvicinamento al pendio e 3.5 km di salita durissima, con percentuali che soltanto nell’ultimo tratto sono sotto al 10%. Grande attesa per il nostro Francesco De ...

Raffaella Fico e Alessandro MOggi (di nuovo) insieme a New York - c’è anche la figlia di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico e Alessandro Moggi sono tornati insieme e si sono concessi una vacanza a New York per Capodanno Dopo la crisi passeggera tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico è tornato il sereno per la coppia. L’ex gieffina e il procuratore sportivo sono insieme a New York insieme a Pia, figlia della napoletana e primogenita di Mario Balotelli. La ‘famigliola’ si diverte nella Grande Mela e nonostante il freddo fa una ...

Pattinaggio artistico - Golden Skate Awards Oggi in tv : orario d’inizio e su che canale vederlo. C’è Carolina Kostner! : oggi martedì 1° gennaio andrà in onda la differita di Golden Skate Awards, il Galà di Pattinaggio artistico che è andato in scena pochi giorni fa a Courmayeur. Italia 1 trasmetterà l’evento a partire dalle ore 19.25, un bel regalo di Capodanno per tutti gli appassionati di questo sport che potranno così gustarsi le esibizioni di alcuni atleti di punta tra cui anche Carolina Kostner che ha dovuto rinunciare a partecipare agli Europei ma che ...