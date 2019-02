Occhio alle emoticon WhatsApp e non solo in chat | utilizzate in tribunale come prove

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : a Firenze le migliori otto del girone d’andata. Milano favorita - ma Occhio alle sorprese : Per questa settimana s’interrompe il campionato, ma si assegna il secondo trofeo dell’anno: la Coppa Italia. A Firenze, e precisamente al Mandela Forum, vanno in scena le Final Eight, che l’anno scorso hanno visto il successo di Torino in Finale su Brescia. Le Finaliste di un anno fa non ci sono, per differenti ragioni: l’Auxilium è invischiata nella lotta per evitare di scendere in Serie A2 dopo una stagione dai mille ...

Meteo : oggi tempo in peggioramento - Occhio alle piogge. Mite al sud! : Come vi anticipammo ieri, il tempo sta rapidamente peggioramento a cominciare dai settori più a nord, per effetto di una perturbazione nord Atlantica che si fa via via sempre più presente nel...

Mondiali di sci Are 2019 - discesa femminile/ Merlin : Goggia per l'oro - ma Occhio alle austriache! - esclusiva - : discesa femminile ai Mondiali di Sci ad Are 2019: intervista esclusiva a Barbara Merlin sulla gara attesa oggi 10 febbraio 2019.

Sanremo 2019 - Baglioni parla e Occhio sue spalle : uno dei musicisti vorrebbe sotterrarsi - umiliato così : Che la partenza della seconda serata di Sanremo non sia stata neanche lontanamente coinvolgente lo dimostrano anche le facce stupefatte di alcuni membri dell'orchestra della Rai. Il punto più basso per Claudio Baglioni e Claudio Bisio è stato raggiunto forse durante la gag della punteggiatura, che h

Il Polo Nord Magnetico si sta spostando sempre più rapidamente verso la Siberia : Occhio alle bussole [DETTAGLI] : 1/9 ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Galles ai raggi X. George North l’uomo in più - ma Occhio alle assenze : Dopo la sconfitta all’esordio contro la Scozia, il prossimo avversario dell’Italia nel Sei Nazioni sarà il Galles, che ha sbancato Parigi con una ripresa da urlo nella prima uscita. Andiamo a scoprire chi sono i 39 convocati dei britannici che potrebbero scendere in campo all’Olimpico. Dopo la sconfitta dell’Irlanda i Gallesi sono tornati prepotentemente in lizza per la vittoria finale, per questo chiedono strada agli ...

Pensioni - come ottenere quota 100 : inizia la rivoluzione - Occhio alle insidie : Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del cosiddetto decretone, quello su reddito di cittadinanza e quota 100, entrano in vigore le nuove regole per andare in pensione. La presentazione delle domande può essere fatta direttamente presso gli sportelli dell'Inps, o attraverso quelli dei patronati

Addio alle banconote da 500 euro (e Occhio a quelle nuove da 100 e 200) : Da domenica 27 gennaio le banche dell'eurozona hanno smesso di stampare le banconote viola, che pian piano usciranno di...

Il Pd lancia l'allarme : Occhio al Pil - con entrate fiscali inferiori alle stime si rischia la manovra bis : 'Spero che lo scenario sia chiaro a tutti. L'economia sta fermandosi anche per colpa delle scelte sconsiderate di M5S e Lega'. Lo dice Dario Parrini, senatore del Pd. 'Hanno fatto una legge di bilancio con più tasse. Hanno basato tutto su una ...

Referendum propositivo - Occhionero - LeU - : 'avvicinare i cittadini alle istituzioni - non allargare la distanza tra politica e società civile" : Oggi, nell'aula di Montecitorio , si è svolto il dibattito sulla proposta di legge costituzionale inerente la modifica dell'articolo 71 della Costituzione, per l'introduzione del Referendum ...

Supercoppa Italiana - Allegri avvisa la Juventus : 'Occhio al Milan - nella sfida secca la classifica non conta' : Alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia uscenti della Juventus e il Milan , sconfitto proprio da Dybala e compagni nell'ultimo atto della finale della Coppa Italia ...

Cercate una casa in affitto a New York? Occhio alle truffe online : Si fa così nel mondo reale. Si fa così nella realtà virtuale. Ma i soldi di chi di solito affitta sono veri. Mentre dietro la società di real estate e quella broker così gentile si nasconde un ...

Pronostici Australian Open maschili : il soliti noti in pole - ma Occhio alle sorprese : Pronostici Australian Open maschili, al via il primo Slam della stagione che potrebbe riservare qualche sorpresa non da poco Gli Australian Open stanno per iniziare (finalmente). Gli appassionati di tennis hanno fame dopo la sosta natalizia ed il primo Slam della stagione è destinato a dare spettacolo ancora una volta. Dopo il sorteggio dei tabelloni, è stato possibile delineare il possibile cammino dei big nel torneo Australiano. Vediamo ...

Verissimo - Barbara D'Urso : "Io perdono sempre". Pazzesco : Occhio alla signora alle sue spalle : Un momento esilarante. L'ha catturato il profilo Lallero su Twitter. Durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Barbara D'Urso ha detto che "perdona sempre". Che non serba rancore. Una frase che non pare abbia convinto troppo una signora del pubblico, seduta tra la gente nello studio Medi