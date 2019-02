MotoGP | Marc Marquez corre in go-kart per allenare la spalla infortunata

MotoGP - la carriera di Marc Marquez : 7 Mondiali vinti negli ultimi 9 anni FOTO : Marc festeggia i 26 anni da campione del mondo in carica. Sono 7 i Mondiali vinti dallo spagnolo: il primo titolo è arrivato nel 2010 in 125, poi si è laureato campione in Moto2 nel 2012, infine ha vinto per 5 volte il campionato MotoGP ...

Marc Marquez compie 26 anni - compleanno da campione in carica della MotoGP : Il 1993 è l'anno di nascita dell' Unione europea con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht , e del debutto del Late Show con David Letterman. Federico Fellini riceve l'Oscar alla carriera, ...

Marc Marquez compie 26 anni : la sua vita tra MotoGP e il nuovo amore Lucia Rivera Romero : Il fuoriclasse di Cervera compie 26 anni. È stato operato alla spalla lo scorso 4 dicembre, dopo aver vinto il suo quinto titolo in MotoGP, ma proprio durante la riabilitazione ha voluto aggiornare ...

MotoGP – La lotta tra Marquez e Lorenzo e il favorito del 2019 - Agostini svela : “ci divertiremo con Jorge e Marc” : Giacomo Agostini svela il suo uomo da battere e spera in una appassionante lotta tra Marquez e Lorenzo nella stagione 2019 di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti saranno in pista per l’esordio del nuovo Motomondiale, in Qatar, ma prima, proprio sul circuito di Losail, affronteranno l’ultima sessione di test invernali per mettere a punto le loro moto. Marc Marquez deve ancora recuperare ...

MotoGP – Chi è la fidanzata di Marquez? Lucia Rivera Romero : la giovane sexy modella che ha stregato il cuore di Marc [GALLERY] : Lucia Rivera Romero: la bellissima e sexy giovane modella spagnola che ha stregato il cuore di Marc Marquez Da qualche ora la stampa spagnola non fa altro che parlare della scoperta della storia d’amore di Marc Marquez con Lucia Rivera Romero. Il campione del mondo di MotoGp è stato immortalato in alcuni scatti intimità con la giovane modella spagnola. Ma chi è la presunta fidanzata di Marc Marquez? Laura Rivera Romero è una giovane ...

MotoGP – Basta sforzi fino ai test del Qatar - Marc Marquez tra riposo e fisioterapia : “non toccherò moto” : Marc Marquez pronto ad un nuovo periodo di fisioterapia e riposo: niente moto per lo spagnolo della Honda fino alla prossima sessione di test in Qatar Marc Marquez ha finalmente terminato il suo viaggio in giro tra Malesia ed Indonesia per gli eventi organizzati dalla Honda dopo i test della scorsa settimana a Sepang. Lo spagnolo, campione del mondo di MotoGp, adesso potrà pensare a riposarsi e a lavorare ancora per il recupero della sua ...

MotoGP – Marquez scatenato : balletto sexy di Marc in Indonesia - che movimento di bacino per il campione del mondo [VIDEO] : Che movimento di bacino! Marquez scatenato in Indonesia: il balletto sexy del campione del mondo di MotoGp E’ un Marc Marquez inedito e scatenato, quello che si è dato da fare ieri a Saung Udjo, in Indonesia, con una cantante locale. Il campione del mondo di MotoGp, in terra Indonesiana per alcuni eventi Honda nei quali ha avuto modo di divertirsi a suon di musica locale: dopo uno spettacolo di musica e balli con tanti bambini ...

MotoGP – Bagno di folla per Marquez a Bandung : Marc come una rock star in Indonesia [VIDEO] : Marc Marquez acclamato in Indonesia: lo spagnolo scortato a Bandung all’evento Honda per salvaguardare la sua spalla Agenda piena di impegni per Marc Marquez: dopo la tre giorni di test a Sepang, il campione del mondo di MotoGp è volato in Indonesia per un evento con la Honda. Il pilota spangolo è stato letteralmente osannato a Bandung: Marquez è stato protagonista prima di un corteo di moto e, successivamente, è salito sul palco di ...

MotoGP - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...

MotoGP - test di Sepang. Marc Marquez : 'La spalla sinistra fa sempre più male' : Marc Marquez ha chiuso la seconda giornata di test a Sepang prima del previsto. I problemi alla spalla sinistra , operata lo scorso dicembre, continuano a dargli problemi in pista, portandolo a ...

MotoGP - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso all’ottavo posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a terminare prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 7 febbraio - Valentino Rossi a caccia di Marc Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Sepang della MotoGP, seconda giornata di prove sul circuito malesiano. I piloti e le scuderie avranno a disposizione otto ore di tempo per lavorare, Testare il materiale a propria disposizione, fare le dovute valutazioni, tracciare un punto della situazione e capire se il lavoro svolto in inverno è stato corretto. In questa giornata di mezzo i centauri dovranno capire se la strada intrapresa è ...

MotoGP 2019 - Honda. Marc Marquez : 'Fatico più del previsto con la spalla operata' : Anno nuovo, vecchie abitudini. Marc Marquez continua a essere l'Iron Man che abbiamo apprezzato nella stagione 2018. Nonostante qualche acciacco dovuto all'intervento alla spalla sinistra, lo spagnolo ...