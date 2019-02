Matteo Salvini Grillini votano compatti in giunta per le immunità

Matteo Salvini rischia il processo a Torino in estate : La procura del capoluogo piemontese ha chiesto e ottenuto dal tribunale l’individuazione di una data per celebrare l’eventuale processo a

Diciotti - la Giunta vota contro il processo a Matteo Salvini. Il Pd insulta Maurizio Gasparri : Tutto come previsto. Tutto come "ratificato" dal discusso voto grillino sulla piattaforma Rousseau: la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha votato a favore della proposta di Maurizio Gasparri, ossia negare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità del Senato salva dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità parlamentari del Senato vota contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Contro l'autorizzazione a procedere hanno votato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle dopo il voto online degli iscritti.Continua a leggere

Matteo Salvini rischia il processo per vilipendio all’ordine giudiziario : Il ministro dell'Interno rischia di andare a processo: non per il caso della nave Diciotti (su cui dovrebbe essere 'salvato' dal Senato) ma per un'altra indagine a suo carico per vilipendio all'ordine giudiziario. La procura di Torino ha chiesto e ottenuto l'individuazione di una data per celebrare l'eventuale processo prima dell'estate.Continua a leggere

Matteo Salvini verso il processo per "vilipendio alla magistratura" : toghe scatenate contro di lui : Per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario Matteo Salvini rischia di andare a processo entro l'estate. La Procura di Torino ha infatti chiesto e ottenuto dal tribunale l'individuazione di una data per celebrare l'eventuale processo. E' quanto si apprende fonti di Palazzo di giustizia. L'inizi

Matteo Salvini verso il processo per 'vilipendio alla magistratura' : toghe scatenate contro di lui : Per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario Matteo Salvini rischia di andare a processo entro l'estate. La Procura di Torino ha infatti chiesto e ottenuto dal tribunale l'individuazione di una ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi riceve in diretta cento rose. Ammiratore segreto o Matteo Salvini? : Su gossipblog.it si evidenzia che proprio il 14 febbraio l'uomo misterioso le aveva lasciato un biglietto: 'Vuoi un mondo a colori? I colori ce li hai già. Usiamoli insieme, ricomincerai a sognare'.

Matteo Salvini - l'avvertimento a una nave Ong tedesca : 'Se pensano di venire in Italia - cambino idea' : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca ...

Matteo Salvini - il retroscena : sale la tensione con il Movimento 5 stelle sull'autonomia : Matteo Salvini e i suoi, chiusa la votazione online del Movimento 5 stelle, hanno ricominciato ad andare in pressing per l' autonomia delle Regioni in un clima tesissimo, da resa dei conti. Riporta il ...

Matteo Salvini - l'avvertimento a una nave Ong tedesca : "Se pensano di venire in Italia - cambino idea" : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca avvistata nel Mediterraneo. "Mi risulta ci sia una nave di una Ong tedesca che si sta dirigendo verso la

Matteo Salvini sarà processato per vilipendio a Torino : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà processato a Torino prima dell'estate. Il vicepremier è accusato di vilipendio all'ordine giudiziario per aver pronunciato, nel febbraio 2016 durante un comizio a Collegno, frasi offensive contro la magistratura italiana. Il pm titolare dell'inchiesta, Emilio Gatti, ha ottenuto dal tribunale una data per l'udienza preliminare, che si terrà appunto prima dell'estate. L'iniziativa ...

Luigi Gaetti - sottosegretario all'Interno - ha votato contro Matteo Salvini : Il sottosegretario all'Interno, il grillino Luigi Gaetti, ha votato contro Matteo Salvini. "Io ho votato per l'autorizzazione contro Salvini - afferma -. Anche perché su questi temi penso ci fosse un'idea precisa: nessun cittadino dovrebbe sottrarsi alla legge e io la penso di questo modo".Gaetti aggiunge: "Io ho alcuni provvedimenti giudiziari in causa civile per la mia attività parlamentare e andrò a difendermi nei ...

Matteo Salvini e l’arresto dei genitori di Renzi : “Quando tirano in ballo le famiglie mi arrabbio” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si pronuncia sulla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prendendo una posizione comune con il senatore del Pd: "Le battaglie politiche le voglio vincere senza aiutino e quando tirano in ballo le famiglie io mi incazzo".Continua a leggere

Alghero - l’elettore sardo a Salvini : “Matteo - due parole su Bossi!”. Ma il ministro lascia il palco e se ne va : “Matteo, due parole su Bossi, poverino!”. Matteo Salvini, ad Alghero per il tour elettorale in vista delle Regionali in Sardegna, ha appena concluso l’intervento dal palco. Un simpatizzante della Lega, ai piedi del palco, gli urla due volte di dire qualcosa sul fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, che lo scorso 14 febbraio è stato ricoverato con urgenza per un malore. L'articolo Alghero, l’elettore sardo a Salvini: ...