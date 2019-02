Il duo lirico De Maio & Lupoli dà vita a “Anche quando non vuoi”

comunicatistampa

(Di martedì 19 febbraio 2019) Napoli, 19 febbraio 2019 – La nota coppia della lirica partenopea, artisti del Teatro San Carlo, il soprano Olga Deed il tenore Luca, hanno datoad un nuovo branopop, ‘Anchenon vuoi’. Il brano è stato scritto per le loro voci da Paolo Audino, già autore per Bocelli, Mina e Minghi, e da Nando Misuraca per ...