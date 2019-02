Icardi | Wanda detta le condizioni | senza fascia non gioca più

Inter - no a Icardi e Wanda per la fascia : è bufera : Non è stato sufficiente neppure il compleanno di Maurito per portare la pace tra Icardi e l'Inter. L'argentino e il club nerazzurro rimangono separati in casa e anche oggi l'attaccante si è presentato ...

Inter-Icardi - il gelo resta. Wanda e Maurito : senza fascia non si gioca : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Icardi ha patito molto la scelta dell' Inter di togliergli la tanto agognata fascia, pretenderebbe di riaverla e di ricevere anche le scuse ...

Caso Icardi - l’Inter con le spalle al muro : la sorprendente richiesta di Wanda Nara spiazza il club nerazzurro : La moglie-agente dell’attaccante argentino avrebbe presentato alla società di Zhang un ultimatum davvero clamoroso Difficile da gestire, ancora più complicato trovare una soluzione. Il Caso Icardi non accenna a smontarsi, continuando a rendere quasi irrespirabile l’aria presso il centro sportivo Suning. Fabio Ferrari/LaPresse Nemmeno il compleanno dell’attaccante argentino pare abbia rasserenato gli animi, anzi Wanda Nara ...

Inter - Icardi - Wanda e le condizioni per il rinnovo : resta se gli ridanno la fascia : Il botta e risposta Paratici-Marotta ha reso ancora più ingarbugliata la matassa Icardi. Nonostante le rassicurazioni del presidente del club nerazzurro Steven Zhang - 'Mauro mai alla Juve' -, in ...

Inter – Icardi e Wanda Nara : ecco l’incredibile parco auto da mille e una notte [FOTO] : Scopriamo insieme il meraviglioso ed inarrivabile parco auto della coppia argentina Icardi-Wanda Nara Il fuoriclasse dell’Inter, Maurito Icardi, e sua moglie, Wanda Nara, sono sempre più sotto i riflettori dopo gli ultimi problemi emersi tra l’argentino e la sua squadra. Bisogna dire però che la coppia Icardi-Wanda Nara è sempre stata al centro del gossip per la loro vita decisamente glamour, caratterizzata da spese “folli” e ostentate, in ...

Mauro Icardi compie gli anni - la dolcissima dedica di Wanda Nara su Instagram : Tante le voci su Mauro Icardi e Wanda Nara, che si mostrano in realtà più sereni che mai sul lago di Como per i 26 anni del calciatore. Mauro Icardi compie 26 anni e festeggia il suo compleanno in famiglia. Ritrova serenità con al fianco la sua Wanda Nara, dopo una settimana particolarmente complicata in casa Inter. I discorsi sul rinnovo e le sirene di mercato hanno creato pesanti dissapori con la società nerazzurra. Si vocifera di tensioni ...

Wanda Nara brucia le foto con Icardi - poi arriva il post : La storia su Instagram, in cui mostra alcuni loro scatti bruciare nel fuoco, ha fatto pensare a una crisi, ma poco dopo sono...

Wanda Nara lancia una campagna social per far ridare la fascia di capitano ad Icardi : Il ciclone Wanda non conosce momenti di sosta. Nel giorno del 26esimo compleanno del bomber degradato, l'agente speciale Nara, attaccata negli ultimi giorni da opinionisti e lanciatori di sassi , ha ...

Icardi fa il compleanno e così Wanda Nara se lo coccola : ROMA - In un periodo particolare come questo, Mauro Icardi coglie l'occasione del suo ventiseiesimo compleanno per allontanarsi dalla bufera e festeggiare in intimità con la sua famiglia. A quasi una ...

Compleanno Icardi - nessuna crisi tra Wanda e Mauro : il perchè delle foto bruciate e il post d’auguri [FOTO e VIDEO] : Altro che crisi: il significato delle foto bruciate da Wanda Nara ed il romantico post d’auguri per il Compleanno di Mauro Icardi Mauro Icardi spegne oggi 26 candeline e, in attesa di trovare un punto d’incontro con l’Inter, ha deciso di passare la sua giornata speciale sul lago di Como con la sua famiglia. Nella serata di ieri, un video postato da Wanda Nara ha fatto pensare ad una crisi col marito. La moglie e manager ...

Wanda Nara brucia le foto di Mauro Icardi : il gesto sarebbe soltanto di buon augurio : Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica, dopo che al calciatore è stata tolta la fascia di capitano dell'Inter. Domenica sera la Nara è stata ospite in diretta tv a Tiki Taka su Canale 5 per spiegare la verità su questa vicenda ma nel frattempo ieri sera ha fatto nuovamente parlare di sé, perché ha bruciato alcune foto del suo compagno Mauro Icardi, riprendendo il tutto in un video postato poi su ...

Wanda Nara brucia una foto di Icardi - ma c'è un motivo : ecco perché : Chi è capitato nelle Stories di Instagram di Wanda Nara tra il 18 e il 19 febbraio sarà rimasto a bocca aperta quando ha visto gettare sul fuoco una foto dell'argentina in compagnia del marito Mauro Icardi . Qualcuno avrà subito pensato: "ecco, si sono lasciati". D'altronde se questo non è un periodo facile per il calciatore interista, che è stato privato della fascia da capitano, le cause sono due: Wanda e le sue dichiarazioni rilasciate ...