Esplode la bufala della Guardia Giurata uccisa a Roma Termini | fake news su Vincenzo De

(Di martedì 19 febbraio 2019)Sta facendo scalpore sui social la notizianella notte. Si tratterebbe diDe Santis, il quale secondo alcune fonti poco attendibili sarebbe stato freddato da un uomo di colore, definito "ubriaco e drogato". La vittima sarebbe stata attaccata alle spalle e quindi colta di sorpresa, al punto da non avere tempo reazione prima di ricevere ferite mortali alla gola. Tuttavia, come puntualmente riportato da bufale.net, la notizia è del tutto priva di fondamento.Per quale motivo oggi 19 febbraio vi parlo di, menzionando la presunta? La risposta è semplice, così come il debunking. In primo luogo, il sito notizie-24 è stato creato appositamente per lanciare lacon questo presunto fatto di cronaca. Zero storicità e zero fonti citate, senza dimenticare il fatto che una notizia potenzialmente ...