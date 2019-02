Diciotti | nel voto M5s su Salvini l’Italietta che dal bar è passata in Parlamento

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ildella “base” del MoVimento Cinquestelle su Matteoha per me una importanza straordinaria. Non dirò mai che è “truccato” o farlocco, che la Casaleggio ha manipolato i numeri. No, questa è fantascienza per i fessi. Mentre la realtà di quelci parla di Politica, con la dovuta maiuscola. Perché ci offre una conferma straordinaria sulla natura dei Cinquestelle, il più grande partito italiano.Per essere brutali: hanno votato in quel modo, salvando, perché loro, il corpo del grillismo, sono esattamente così. Rappresentanti di quella Italia piccola, chiusa, impaurita dalla crisi, rancorosa, cattiva. Quella fetta di Paese che incontri ogni mattina al bar, in metro, in coda alla Asl, al mercato, e che macina parole vuote. “Basta coi negri, l’Italia è invasa”. “Soros finanzia le ong”. “So tutti ladri, tutti uguali. Tutti in galera”. “L’euro è la nostra rovina”. E si ...