Agofobia | quando le iniezioni terrorizzano

(Di martedì 19 febbraio 2019) La tecnica della peggiore fantasiaLa peggiore iniezione possibileCon il tappoE poi senza...Con un aiutanteEntrate nella stanza e siete solo voi e l’infermiera. Sudore, gambe molli, vorreste solo fuggire. Vi sedete sulla sedia e i vostri sensi sono allerta come quelli di un’antilope a un raduno di leoni. Il cuore batte all’impazzata. Guardo o chiudo gli occhi? Iniziate a tremare come un cellulare con la vibrazione.E tutto questo per cosa? Per un prelievo di sangue. Eh sì, un copione che molti riconosceranno perché la paura degli aghi, l’, è piuttosto diffusa. Le statistiche, che forse sono perfino riduttive, parlano di un 10/20% della popolazione. Ma qui si fa riferimento a coloro che sviluppano una vera fobia all’idea di introdurre un ago nel proprio corpo.La situazione è diversa a seconda del sesso e dell’età. «Si tratta di una paura in genere più diffusa nelle donne» ci ...