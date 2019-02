ilfattoquotidiano

: Salviamo Patrick. Un appello in sostegno di un’amica - ilfattoblog : Salviamo Patrick. Un appello in sostegno di un’amica - TutteLeNotizie : Salviamo Patrick. Un appello in sostegno di un’amica - FuocodiStella : RT @bolognainside: Salviamo Patrick, adesso! Dona ora -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il sottoscritto e tutti i componenti del team di Studio Legale Lisi, Digital&Law Department e Digital&Law Communication esprimono la loro vicinanza all’amica e stimata professionista, avvocato Luciana Grieco, componente del D&L Net, impegnata a sostenere il suo compagno,, nella lotta contro un male giudicato incurabile per i protocolli attualmente approvati in ambito nazionale., un ragazzo solare, uno sportivo sempre carico di energie ha scoperto lo scorso gennaio del 2018 di essere affetto da un tumore maligno: adenocarcinoma mucinoso al colon con Kras mutato, con metastasi al fegato. Questo incubo ha costretto Luciana ea mettere da parte i loro sogni. Al momento in Italia non esistono protocolli che possano salvargli la vita, né standard, né sperimentali.L’unica, concreta speranza di salvezza perè accedere alle cure disponibili ...