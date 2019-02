Caso Diciotti - oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Diciotti - Berlusconi : Rousseau? Base M5s presa in giro e ricattata : "Se fossi un elettore grillino mi sentirei preso in giro. Sul caso di cui parliamo prima quelli del M5s hanno detto dobbiamo leggere le carte e ora si rivolgono con una consultazione online alla loro ...

Diciotti - Berlusconi : Rousseau?Base M5s presa in giro e ricattata : Roma, 18 feb., askanews, - 'Se fossi un elettore grillino mi sentirei preso in giro. Sul caso di cui parliamo prima quelli del Movimento cinque stelle hanno detto dobbiamo leggere le carte e ora si ...

Salvini su voto piattaforma Rousseau : 'Basta che non finisce come a Sanremo' : Il vicepremier leghista, poi, sulla tenuta del Governo rassicura: 'Comunque vada, si va avanti. I pentastellati sono leali e Di Maio è corretto. Provano inutilmente a farci litigare'

Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo

SISTEMA CASALEGGIO/ "Software manipolabile e affari privati - l'imbroglio di Rousseau" : M5s non è più quello che era prima, ma il ramo d'azienda politico di un'entità più grande, il SISTEMA CASALEGGIO, dice Marco Canestrari

Quanto è sicuro votare su Rousseau? : Davide Casaleggio (foto: Simona Granati/Corbis) Con un lungo e decisamente poco circostanziato post, pubblicato domenica mattina sul blog del partito, i vertici del Movimento 5 stelle hanno ufficializzato il quesito con cui chiederanno alla base di esprimersi sull’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro aggravato per aver trattenuto a bordo della nave ...

Berlusconi spera con tutto il cuore la caduta del governo e su Rousseau : “Una buffonata” : Berlusconi Silvio torna a parlare del governo e delle votazioni sul caso diciotti, poi si sofferma sul sistema Rousseau A ribadirlo è stato Silvio Berlusconi, ospite di Domenica Live su Canale 5, riferendosi alla decisione che martedì sarà presa dalla Giunta del Senato per le autorizzazioni a procedere nei confronti di parlamentari. “In Italia esiste la … L'articolo Berlusconi spera con tutto il cuore la caduta del governo e su ...

Diciotti - lunedì il M5S decide su Salvini via Rousseau : si vota dalle ore 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti ...

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Salvini : giusto voto su Rousseau - il governo va avanti a prescindere da me : giusto ascoltare gli italiani, "e spero che non finisca come a Sanremo e che ci sia una cosa più trasparente...". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini questa sera a 'Non è L'Arena' su La7 a proposito della consultazione online sulla piattaforma Rousseau a cui domani sono chiamati gli aderenti al M5s per pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere o meno da parte della Giunta del Senato nei confronti del ministro dell'Interno per ...

Diciotti - voto M5s su Rousseau domani. Salvini : sono leali | : Gli iscritti possono indicare sulla piattaforma il loro parere sulla vicenda. Grillo ironico sul quesito. Fonti governo 5S: se sì autorizzazione probabile crisi. Ma Salvini smentisce:"Cinquestelle ...

Roberto Saviano sul quesito della piattaforma Rousseau : "Per salvare Salvini - il M5s usa trucco da 'trastolari'" : "La decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Diciotti è rimessa a poche migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma attenzione, perchè il Ministro della Mala Vita venga processato, sulla piattaforma Rousseau si dovrà votare "no" e non "sì". Magnifico, vero? Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di ...

Diciotti : voto del M5s su Rousseau domani. Salvini : sono tranquillo | : Gli iscritti possono indicare sulla piattaforma il loro parere sulla vicenda che coinvolge il ministro dell'Interno, che dice: "L'ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini". Grillo critico su ...