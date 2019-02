Puzzi troppo E viene bandito dalla società di taxi di cui era cliente

ilgiornale

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La storia arriva da Gloucester in Inghilterra dove Stephen Davis è statoda unadia causa del fortissimo odore che la sua pelle emanaNon sempre il cattivo odore è sinonimo di cattiva igiene, spesso infatti potrebbe essere la spia di una qualche malattia. È il caso di Stephen Davis, un uomo di 52 anni che è stato respintodia cui si rivolgeva per potersi muovere. Il 52enne, affetto da un'infezione batterica, era diventato l'incubo degli autisti che dovevano trasportarlo. Talmente tanto forte l'odore che emanava che gli stessi hanno deciso di chiedere alladi prendere provvedimenti. La direzione è quindi entrata a favore dei propri autisti chiedendo a Stephen di non chiamare più le proprie vetture, di non fermarle e di non telefonare per essere trasportato."Avevo cambiato le bende due giorni prima e quando si bagnano per la doccia possono ...