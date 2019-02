ilsole24ore

: #Salvini: Sulle pensioni, #Quota100 è l’inizio di un percorso, l’obiettivo adesso è #Quota41. Poi PACE FISCALE, anc… - matteosalvinimi : #Salvini: Sulle pensioni, #Quota100 è l’inizio di un percorso, l’obiettivo adesso è #Quota41. Poi PACE FISCALE, anc… - greengroundit : Pensioni, pace contributiva estesa a 10 anni con 120 rate -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Si allunga da cinque a diecilaizzazione collegata alla cosiddetta “”. Uno dei ritocchi al decretone che il Governo sta mettendo a punto prevede l’estensione da 60 a 120mensili, per un importo minimo di 30 euro, del meccanismo per consentire ai lavoratori in attività dal 1° gennaio 1996 di riscattare in tutto, o in parte, i periodi non coperti da contribuzione...