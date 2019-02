La valorizzazione non è sostenibile senza una cabina di regia | una mattinata di

huffingtonpost

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Leggo su di un quotidiano alcune cifre messe insieme da Alessandro De Nisco, preside di Economia all'Università degli Studi Internazionali.A Parigi un turista spende mediamente 300 dollari al giorno, mentre a Roma 155. A Londra si ferma in media 6 notti a Roma meno di 3. Cinque dei musei più visitati in Europa sono a Londra solo due a Roma. Secondo alcune stime Roma è una città noiosa, Londra e Berlino no con le loro offerte di teatri, musical, discoteche.In queste città si torna, a Roma no. Ma come mai una città come Roma, museo a cielo aperto, non riesce a soddisfare le esigenze del turistain modo tale da farlo tornare nel nostro meraviglioso paese? Perché forse tanto meraviglioso non lo è o meglio non è più attraente secondo le moderne dinamiche di comunicazione. In Italia si viene per il fascino del suo ...