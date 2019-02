tg24.sky

: RT @SkyTG24: Cogne, finisce fuoripista: muore sciatrice tredicenne - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Cogne, finisce fuoripista: muore sciatrice tredicenne - SkyTG24 : Cogne, finisce fuoripista: muore sciatrice tredicenne - OperaFisista : Finisce fuoripista a Cogne, morta 13enne - Ultima Ora - ANSA -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Al momento del grave incidente era in compagnia della sorella e del maestro. La ragazza è morta per i traumi riportati: il casco che indossava non le ha salvato la vita