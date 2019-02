Caso Diciotti | il voto su Rousseau slitta di un' ora

Caso Diciotti - oggi il voto online ma la piattaforma Rousseau va subito in crash : Si vota dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti possono decidere online se i parlamentari M5s dovranno concedere l'autorizzazione al tribunale di Catania per ...

Caso Diciotti - oggi il voto degli elettori M5S<br>Salvini : "Di Maio è una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 10 alle 19 oggi, tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto interessato, questa settimana impegnato in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle ...

Appendino - Nogarin e Raggi sul Caso Diciotti : chi governa va processato : Roma, 18 feb., askanews, - 'Chi governa va processato': è questo il senso, riassunto in un titolo, di tre interviste che il Fatto quotidiano propone a tre sindaci M5s - Chiara Appendino, Filippo ...

Autonomie, TAV e Caso Diciotti: il Governo scricchiola. Salvini assicura: 'Durerà'

Si vota sul Caso Diciotti e sul futuro di Salvini - Di Maio e del governo : «Un sì per dire no. Un no per dire sì» ironizzano i giornali, compreso Beppe Grillo, scrive il Fatto. Sul “caso Diciotti” e il voto online dei 5 Stelle oggi è il giorno decisivo per il futuro del governo. Il Movimento vota per concedere o meno l'autorizzazione a procedere contro il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini indagato per il sequestro dei migranti della nave Diciotti. Il quale, in un colloquio con Repubblica afferma ...

Caso Diciotti: memento repetita

Caso Diciotti - Salvini : «Tutti sulla stessa barca - il giudizio del Parlamento anche per Conte e Di Maio» : dal nostro inviato ?LA MADDALENA (Sassari) Non si mette a guidare il traghetto che lo porta sull?isola di Maddalena. Perché queste sono cose da Cavaliere - inteso come Silvio,...

Salvini e il Caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste