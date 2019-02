Autonomia | riforma costituzionale mascherata

Riforma Costituzione - Meloni : "Governo abbia il coraggio di inserire presidenzialismo e Autonomia" : ... si abbia il coraggio di fare una Riforma Costituzionale complessiva che preveda presidenzialismo, elezione diretta del Capo dello Stato, un rapporto diretto tra i cittadini e la politica e un ...

Autonomia - Centinaio : riforma nel contratto Lega-M5S : La riforma dell' Autonomia regionale 'è nel contratto di governo. Consiglio sempre agli amici della Lega e del M5s di tenerlo sul comodino, e tutte le volte che si ha un dubbio, si vada a consultarlo'.

Autonomia - M5s Puglia : “Guai a creare cittadini di serie A e B”. Centinaio : “La riforma è nel contratto” : “Guai alla creazione di un contesto in cui ci sono cittadini di serie A e di serie B, espressamente vietato dalla Costituzione”. L’intervento riguarda la questione della riforma sull’Autonomia delle regioni e arriva dagli otto consiglieri regionali della Puglia del Movimento 5 stelle. In una nota, in linea con quanto sostenuto negli ultimi giorni dai colleghi al governo, gli otto rappresentanti, tornano a parlare del ...

Autonomia : D'Incà (M5S) - 'basta bugie e false notizie sul movimento - la riforma si farà' (2) : (AdnKronos) - “Trovo invece sconcertante che in questo ore vengano fatti uscire falsi dossier sul movimento 5 Stelle – commenta il parlamentare veneto – Note che non si sa da dove provengano e fatte solo per provocare rotture nel Governo”. “Con riferimento poi ad alcuni parlamentari del movimento 5

Autonomia : D'Incà (M5S) - 'basta bugie e false notizie sul movimento - la riforma si farà' : Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - "Troppe false notizie sul movimento 5 Stelle. Il procedimento sull’Autonomia sta proseguendo, prima con la bozza in Consiglio dei Ministri, poi con il testo finale che arriverà davanti alle assemblee parlamentari che avranno il diritto di esprimere il proprio parere".

Autonomia - è scontro tra Lega e 5Stelle. L appello degli intellettuali 'Fermiamo questa riforma' : ... alla Repubblica voluta nel 1946 dal popolo italiano, destinato a portare al massimo il caos politico-amministrativo del Paese anche nei suoi rapporti con l'UE e col resto del mondo. Reso possibile ...

Autonomia : Zaia - 'Chi parla male della riforma è contro la Costituzione' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - È davvero strano trovare governatori che non vogliono essere autonomi. Mi chiedo come la Campania possa fare queste richieste". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi in Consiglio regionale rispondendo alle resistenze del Sud alla riforma sull'Autonomia d

Autonomia : Cna Veneto - sì alla riforma per più sviluppo (3) : (AdnKronos) - Pertanto, la settima edizione dell’Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto,Emilia Romagna, e Lombardia si occupa del tema “Autonomia per lo sviluppo”, con la finalità di fornire uno strumento in grado di stimolare i soggetti istituzionali, economici e sociali coinvolti in tale

Autonomia : Cna Veneto - sì alla riforma per più sviluppo (2) : (AdnKronos) - Ma l’Autonomia da sola non basta. alla Regione Veneto CNA chiede di "invertire la rotta, perché come dimostrano i dati del Rapporto, a differenza di quanto avvenuto per altri settori, su investimenti e sviluppo economico sono state fin qui penalizzate le risorse destinate al tessuto di

Autonomia : Cna Veneto - sì alla riforma per più sviluppo : Venezia, 7 feb. (AdnKronos) - “L’Autonomia rafforzata che da oltre un anno è iscritta nell’agenda politica della Regione Veneto e dei governi che si sono succeduti, per le imprese artigiane del Veneto può e deve costituire una leva inedita per stimolare la crescita economica e aumentare il livello d

Autonomia : Finco (Lega) - 'o è riforma vera - oppure tutti a casa' : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - "La speranza è l'ultima a morire, sta di fatto che sulla riforma dell'Autonomia siamo di fronte ad una situazione che non ha precedenti. E, quindi più che una questione di date, io guardo alla sostanza: poco importa se si parte il 15 o il 20 febbraio. Alla Lega, e a Za

Autonomia : Toninelli - non sarà una riforma annacquata : Venezia, 17 gen. (AdnKronos) - -"Non sarà un'Autonomia annacquata". Lo assicura il ministro M5S Danilo Toninelli in un'intervista a Il Gazzettino, negando poi che siano stati posti dal M5s degli ostacoli alla trattativa. Toninelli chiama poi come "chiacchiere da bar" le accuse di alcuni esponenti de

Autonomia : Fi domani a Verona denuncia ritardi su attuazione riforma : Verona, 10 gen. (AdnKronos) - domani, venerdì 11 gennaio, alle ore 11.30, presso la sala conferenze della Camera di commercio di Verona (Corso porta Nuova, 96), Forza Italia illustrerà la sua posizione sui ritardi e le responsabilità della mancata attuazione del federalismo fiscale e della riforma d

Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla riforma Franceschini. Si schiera con l'appello per l'Autonomia delle soprintendenze archeologiche : Tra gli archeologi e gli studiosi italiani più in vista è battaglia sulle sovrintendenze. C'è un fronte che chiede di ritornare alle soprintendenze archeologiche separate - come prima della riforma Franceschini che le ha trasformate in soprintendenze "Archeologia, Belle Arti e Paesaggio" - e c'è un altro fronte che chiedono di rafforzare le "soprintendenze uniche". Con i primi si schiera Vittorio Sgarbi, che ha ...