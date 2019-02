ilfattoquotidiano

: Aeronautica, Conte e Di Maio nella sede Leonardo a Pomigliano: “Sbloccato 1 miliardo con… - TutteLeNotizie : Aeronautica, Conte e Di Maio nella sede Leonardo a Pomigliano: “Sbloccato 1 miliardo con… - Yogaolic : @TgLa7 Praticamente Conte e di maio a pomigliano(Napoli) a sostenere l’industria aeronautica e questo è il misero t… - tobefreeforever : RT @ElioLannutti: Sono a Pomigliano d’Arco con Giuseppe Conte per presentare due iniziative per la nostra industria aeronautica. Uno che mi… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppee il vicepremier Luigi Didallo stabilimento(ex Finmeccanica) diD’Arco – la città del leader M5s – hanno annunciato lo sblocco di undi euro in sostegno dei bandi per l’industria. Il ministro dello Sviluppo ha ricordato che “la legge 808 del 1985 consente allo Stato di sostenere l’industria” con contributi per studi, prototipi e investimenti e firmato il nuovo bando.In particolare “il governo investirà 130 milioni sulle linee produttive di Nola eper il rilancio del settore aerostrutture di”, ha detto Di. “Alcuni processi produttivi sono fermi agli anni ’80 non per colpa di. Noi vogliamo rilanciare il settore con un grande investimento”. A queste risorse si aggiungono 6-7 milioni per far ...