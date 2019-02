Saxifraga | coltivazione | specie e malattie

ideegreen

(Di domenica 17 febbraio 2019)La, detta anche Sassifraga, è una pianta che viene utilizzata soprattutto nei cesti sospesi, è una pianta esteticamente gradevole e che arreda. Questo genere appartiene alla famiglia delle Saxifragracaceae e comprende numerose, andremo a vedere le più caratteristiche. Ce ne sono di rustiche e non, alcune hanno foglie persistenti, altre invece le perdono, in certi casi crescono in zone alpine, ma non sempre.(altro…)Idee Green.