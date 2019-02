Monopoli-Juve Stabia 0-0 | vespe che mantengono l' imbattibilità nonostante l' espulsione di

LIVE Monopoli-Juve Stabia diretta e risultato in tempo reale Serie C : espulso Troest - 0-0 al Veneziani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta DI Monopoli-Juve Stabia Monopoli-Juve Stabia 0-0 80 Juve Stabia vicino a gol, destro di Torromino f uori di poco. 78 Scienza prova a vincere la partita con l'ultimo cambio effettuato. 75 cambio nel Monopoli: dentro Berardi al posto di Bastrini. 74 Juve Stabia che arretra il raggio d'azione in inferiorità numerica. ...

Diretta/ Monopoli Juve Stabia - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Intervallo : Diretta Monopoli Juve Stabia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 27giornata girone C.

LIVE Monopoli-Juve Stabia diretta e risultato in tempo reale Serie C : le probabili formazioni : Alle ore 16.30, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, scenderanno in campo i padroni di casa di Giuseppe Scienza e la Juve Stabia di Fabio C aserta . Gli ospiti comandano la classifica con ...

Juve Stabia - quel viaggio verso Monopoli - Magazine Pragma : Il Monopoli in casa gioca veramente bene, la squadra di Scienza tra le mura amiche ha spesso offerto spettacolo ma la Juve Stabia dovrà avere il cuore di ferro e provare a Tornare a Castellammare di ...